NB I - Hatgólos mérkőzésen döntetlen Mezőkövesden

2017. november 18. 18:01

Eseménydús mérkőzésen döntetlent játszott az utolsó helyezett Mezőkövesd a vendég Vasassal a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójában.

A szombati találkozón a hazai csapat háromszor is vezetett, de a fővárosiak így is pontot szereztek.



Bár mindkét gárda jó felfogásban, lendületesen futballozott, egyik sem szakította meg nyeretlenségi sorozatát. A Mezőkövesd immár 14. mérkőzésén nem gyűjtötte be a három pontot - csak az első és a második fordulóban nyert -, míg a Vasas a legutóbbi négy összecsapásán nem tudta felülmúlni ellenfelét.



OTP Bank Liga, 16. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Vasas FC 3-3 (1-1)



Mezőkövesd, 2430 néző, v.: Szabó Zs.

gólszerzők: Koszta (13., 59.), Strestík (65.), illetve Burmeister (28.), Berecz (64.), Gaál (67.)

sárga lap: Koszta (69.), Lázár (82.), Vadnai (84.), illetve Berecz (76.), Vaskó (83.)



Mezőkövesd: Dombó - Lázár, Hudák, Szalai, Vadnai - Iszlai - Keita, Mlinar - Koszta, Novák, Strestík (Cseri, 86.)



Vasas: Kamenár - Benes, James, Vaskó - Burmeister, Vida, Berecz, Ristevski - Ádám, Remili (Kulcsár, 79., Szivacski 94.), Gaál



Még negyedóra sem telt el, és a Mezőkövesd vezetést szerzett: egy baloldali beadás után Koszta Márk szép mozdulattal, eldőlve, kapásból a bal felső sarokba vágta a labdát. A gólt követően kicsit visszaállt a hazai csapat, a Vasas többször ívelhetett a kapu elé, ezek egyikéből, szögletből egyenlített. A folytatásban megint változott a játék képe, a mezőkövesdiek felpörgették a tempót, akadt is több helyzetük, az utolsó negyedórában egyértelműen fölényben futballoztak, de az álláson nem tudtak változtatni.



Sok volt a hiba, a pontatlan átadás a második félidő elején. Aztán a Mezőkövesd igyekezett birtokolni a labdát és irányítani a játékot, a Vasas pedig kontratámadásokat vezetett. A játékrész közepén nyolc perc alatt négy gól esett, a hazai vezetésre mindig sikerült gyorsan válaszolnia a Vasasnak. A mezőkövesdiek harmadik találatát Marek Strestík szerezte, akinek 25 méteres kapáslövése talán még Koszta első találatánál is szebb volt.



Mindkét csapat győzelemre játszott, így látványos mérkőzést láthatott a közönség.

MTI