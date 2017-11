NB I - Vereséggel mutatkozott be a Haladás új edzője

2017. november 18. 18:07

Vereséggel mutatkozott be a Swietelsky Haladás új vezetőedzője, a szlovák Michal Hipp: szombaton a szombathelyiek 2-1-re kikaptak a Balmazújváros vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójában.

A zöld-fehérek így már hét bajnoki mérkőzés óta nyeretlenek.



OTP Bank Liga, 16. forduló:

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Swietelsky Haladás 2-1 (0-1)



Balmazújváros, 1577 néző, v.: Kassai

gólszerzők: Fekete (61.), Sigér (80.), illetve Ramos (21.)

sárga lap: Jagodics B. (35.), illetve Jagodics M. (48.), Williams (64.), Ramos (92.)



Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Szécsi - Habovda, Rus, Jagodics B., Uzoma - Vajda S., Sigér, Orovecz (Fekete, a szünetben), Maisuridze (Batarelo, 72.) - Zsiga (Rácz, a szünetben), Arabuli



Swietelsky Haladás: Király - Polgár, Wils, Jagodics M., Bosnjak - Németh Mi., Tóth M. (Mészáros, 82.), Németh Má. (Kiss B., 60.) - Ramos, Williams (Grumic, 72.), Halmosi



Az első perctől a Haladás futballozott kezdeményezőbben, többnyire a Balmazújváros térfelén zajlott a játék. A vendégek próbálkozásait siker koronázta, ugyanis egy szabadrúgást követően Ramos háttal a kapunak, szép mozdulattal lőtt gólt. A bekapott góltól "felébredt" a hazai csapat is, szinte azonnal egyenlíthetett volna első komoly lövéséből, de Király nagyot védett. A szünetig átvette a játék irányítását a hajdúsági együttes, azonban gólt nem tudott szerezni.



A folytatásban is a hazaiak játszottak fölényben, a Haladás többnyire az eredmény őrzésére rendezkedett be. Bő negyedóra elteltével Fekete fejesével egyenlített a Balmazújváros, amely lendületben maradt és immár a győzelem megszerzéséért támadott. Az újonc bő tíz perccel a vége előtt megszerezte a három pontot érő találatot, így hátrányból fordítva megérdemelten nyert, mert az első húsz percet leszámítva jobban és veszélyesebben játszott. Igaz, a hosszabbítás utolsó pillanataiban Szécsi bravúrosan lábbal védett egy lövést az előny megtartásához.

MTI