Nemzetközi díjat nyert a vizes vb megnyitója

2017. november 18. 21:38

Két kategóriában is díjazták a 17. FINA Világbajnokság nyitóelőadását a rendezvényszakma Oscar-díjaként is emlegetett, rangos Bea World - Best Event Awards ünnepélyes díjátadó gáláján, péntek este, Portóban. Az egyik legfontosabb kategória, a Best Live Entertainment szekció fődíját Káel Csaba, a nyitóesemény főrendezője, a Müpa vezérigazgatója és produkció látványvilágáért felelő francia kollektíva, az ECA2 vezetője, Jean-Christophe Canizares közösen vette át.

A Live Entertainment kategória fődíja mellett a világ legjobb megnyitóit, ünnepi ceremóniáit elismerő Opening/Celebration kategóriában is díjazták a produkciót, ott ezüst trófeát vihetett haza a budapesti nyitóelőadás: ebben a kategóriában a 2016-os riói nyári olimpia megnyitója mellett állhatott fel a dobogó második fokára – ezzel a rekord számú négy jelölésből kettőt díjra váltott.

Megvilágított vízfüggöny a 17. vizes világbajnokság megnyitóján tartott összművészeti előadáson a Lánchíd pesti hídfőjénél, a Duna vizén kialakított alkalmi színpadon 2017. július 14-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

A Budapest szívében, 4 darab 80×10 méteres uszályból kialakított, a Dunán lebegő színpadon 220 önkéntes és fiatal sportoló, valamint közel 700 művész által létrehozott grandiózus produkciónak és az MTVA közvetítéséről tudósító több mint 55 nemzetközi csatornának – köztük a nyitóelődást online élőben közvetítő CNN csapatának – köszönhetően, szerte a világban nézők sokasága gyönyörködhetett hazánk kultúrájában és a főváros szépségében. Ezt a lenyűgöző látványvilágot és összművészeti víziót, a páratlan helyszínt és a kivételes technológiai megvalósítást ismerte el Bea World – Best Event Awards nemzetközi szakmai zsűrije.

“Gyönyörű feladat volt bemutatni gazdag kultúránk és az abból eredő sportkultúránk kapcsolatát a vízzel. Ez a különleges produkció a hazai művészeti szcéna valódi összefogásából született. A Müpa csapata, a velünk dolgozó magyar művészek és a teljes hazai és nemzetközi stáb elképesztő odaadással és maximalizmussal dolgozott, mindenki nagyszerű munkát végzett” – mondta az előadás főrendezője, Káel Csaba film- és operarendező, Közép-Európa egyik legfontosabb művészeti központja, a budapesti Müpa vezetője, aki a nyitóelőadás színpadra állításával arra vállalkozott, hogy állandó munkatársai, az este látványterveiért és showtechnikai megoldásaiért felelős francia cég, az ECA2 és több száz szereplő közreműködésével a víznek az élethez, a kultúránkhoz, a sportéletünkhöz és a jövőnkhöz való viszonyát járja körül.

“A budapesti megnyitó egyszerre volt fantasztikus feladat és hatalmas kihívás, hiszen nem egy zárt stadionban, hanem Budapest történelmi belvárosában, magán a folyón kellett megvalósítanunk a produkciót. Az lebegett a szemünk előtt, hogy az UNESCO által a világörökség részévé nyilvánított Duna-parti látkép – benne a csodálatos Budai Vár és a Lánchíd – egyfajta óriási multimédiás színházi térré változzon a nézők szeme előtt. Rendkívül büszkék vagyunk az eredményre” – mondta el Jean-Christophe Canizares, ECA2 vezérigazgatója.

