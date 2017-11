NB I - Kiütéses Videoton-győzelem Debrecenben

2017. november 18. 21:47

Fölényesen, 5-2-re győzött a listavezető Videoton a Debrecen otthonában az OTP Bank Liga 16. fordulójának szombati mérkőzésén.

OTP Bank Liga, 16. forduló:

Debreceni VSC-Videoton FC 2-5 (1-2)



Nagyerdei Stadion, 3169 néző, v.: Farkas Á.

gólszerzők: Könyves (26.), Takács T. (92.), illetve Scepovic (11., 59., 65., a harmadikat 11-esből), Nego (22.), Géresi (82.)

sárga lap: Tőzsér (30.), illetve Lazovic (30.), Scepovic (31.), Fejes (55.), Hadzic (58.), Nego (77.)



Debreceni VSC: Nagy S. - Bényei, Kinyik, Szatmári, Ferenczi - Bódi, Jovanovic (Csősz, 88.), Tőzsér, Varga K. (Sós, 79.) - Mengolo (Takács T., 63.), Könyves



Videoton FC: Kovácsik - Fiola, Juhász (Tóth B., 84.), Fejes, Stopira - Nego, Varga, Hadzic - Scepovic (Tamás, 78.), Lazovic (Szolnoki, 69.), Géresi



Lendületesen kezdte a mérkőzést mindkét csapat, előbb a Videoton, majd a Debrecen hagyott ki egy százszázalékos helyzetet. A folytatásban aztán már gólokat is láthatott közönség, az első félórában a vendégek kétszer is bevették a debreceniek kapuját, amire a hazaiak csak egyszer válaszoltak.



Szünet után egyre inkább a Videoton akarata érvényesült, a találkozón három gólig jutó Scepovic rövid idő alatt kétszer is betalált, a debreceniek viszont nem tudtak újítani, sőt a hajrában tovább növelte előnyét a székesfehérvári gárda. A hosszabbításban ugyan még szépített a Loki, de a második félidőre széteső DVSC ellen ilyen arányban is megérdemelten nyert a Videoton.

A listavezető Videoton és a második Ferencváros tíz pontra növelte előnyét a Debrecen, illetve a címvédő Honvéd előtt a labdarúgó OTP Bank Liga 16. fordulójában.

OTP Bank Liga, 16. forduló:

Újpest FC-Budapest Honvéd 2-1

Mezőkövesd Zsóry FC-Vasas FC 3-3

Paksi FC-Ferencvárosi TC 0-2

Balmazújváros Kamilla Gyógyfürdő-Szombathelyi Swietelsky Haladás 2-1

Puskás Akadémia FC-Diósgyőri VTK 1-0

Debreceni VSC-Videoton FC 2-5



A tabella:

1. Videoton FC 16 10 5 1 38-18 35 pont

2. Ferencvárosi TC 16 10 5 1 32-14 35

3. Debreceni VSC 16 7 4 5 26-19 25

4. Budapest Honvéd 16 7 4 5 29-27 25

5. Újpest FC 16 5 7 4 21-20 22

6. Diósgyőri VTK 16 6 3 7 28-26 21

7. Vasas FC 16 6 3 7 22-27 21

8. Paksi FC 16 5 6 5 24-26 21

9. Puskás Akadémia 16 5 4 7 21-25 19

10. Balmaz Kamilla 16 4 4 8 20-24 16

11. Swietelsky Haladás 16 3 2 11 13-31 11

12. Mezőkövesd Zsóry FC 16 2 5 9 18-35 11



A 17. forduló programja:

november 25., szombat:



Videoton FC-Paksi FC, Felcsút 15.30

Vasas FC-Debreceni VSC, Szusza Ferenc Stadion 15.30

Budapest Honvéd-Mezőkövesd Zsóry FC 15.30

Diósgyőri VTK-Újpest FC, Debrecen 15.30

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Puskás Akadémia FC 15.30

Swietelsky Haladás-Ferencváros 19.30







MTI