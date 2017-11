Soros Györgynek az EP-ben van a legerősebb befolyása

2017. november 19. 11:09

Soros György igyekszik átvenni a hatalmat az uniós intézmények fölött, a legerősebb befolyása az Európai Parlamentben van, több mint kétszáz képviselő számít a megbízható szövetségesének - mondta Deák Dániel, a Nézőpont Intézet elemzője az M1 aktuális csatornán vasárnap.

Hozzátette: ezek a képviselők Soros György érdekeinek, elvárásainak megfelelően szavaznak, ez történt most is, amikor az Európai Parlament megszavazta a felső korlát nélküli kötelező betelepítési kvótát.



Az elmúlt időszakban az uniós intézmények és ezek a képviselők nem az európai polgárok akaratát veszik figyelembe, sokkal inkább különböző pénzügyi-gazdasági körök elvárásait, jelen esetben Soros Györgyét - tette hozzá. Az intézet kutatásai szerint a kelet-közép-európai társadalmak többsége elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, és nem bevándorláspárti - mutatott rá.



Deák Dániel elmondta, Soros György a világ egyik leggazdagabb embere, aki komoly pénzügyi nyomást tud gyakorolni a politikusokra és intézményekre. A milliárdos személye az Egyesült Államokban is vitákat kavar, és tevékenysége a környező országok lakossága előtt is nyilvánvalóvá és elutasítottá kezd válni az intézet felmérése szerint - fejtette ki.

MTI - M1