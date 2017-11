Katalónia - 82 százalékos választási részvételt jósolnak

2017. november 19. 13:55

Az egy hónap múlva esedékes katalán parlamenti választásokon 82 százalékos részvételt jósol a GAD3 nevű közvélemény-kutató cég, amelynek felmérését az ABC című országos spanyol napilap ismertette vasárnap.

Katalóniában legutóbb 2015 szeptemberében tartottak parlamenti választást, akkor a választásra jogosultak 75 százaléka adta le voksát.



A november 13-a és 16-a között készített kutatás szerint ha most lennének a választások, a függetlenségpárti Katalán Köztársasági Baloldal (ERC) kapná a legtöbb szavazatot, 23,1 százalékot, ami 35-37 mandátumot jelenthetne.



Második helyen végezne a Ciudadanos (Állampolgárok) nevű liberális középutas párt a voksok 22,3 százalékával. Ez 29-30 képviselői helyre lenne elég.



Harmadikként jutna be a katalán parlamentbe a függetlenségpárti Európai Katalán Demokrata Párt (PDeCAT), 16,7 százalékos támogatottsága 24 mandátumra lenne elegendő.



A helyi törvényhozás negyedik pártja lehetne a Katalán Szocialista Párt (PSC) 15,1 százalékkal, 19 képviselővel, amelyet a Spanyolországban kormányzó konzervatív Néppárt (PP) követne 7,8 százalékkal, 10-11 mandátummal.



Rajtuk kívül a Katalónia közösen (Catalunya en Comú) nevű baloldali pártszövetség (7,6 százalék, 8-9 mandátum) és a függetlenséget támogató baloldali Nép Egység (CUP) (5,6 százalék,7-8 mandátum) kerülne be a parlamentbe.



A Katalónia Spanyolországtól való elszakadását támogató pártok nem közösen indulnak a választásokon. A rájuk leadott szavazatok összesen 66-69 mandátumot jelentenének a 135 fős katalán törvényhozásban, amelyben a kormányzóképes többséghez 68 mandátum szükséges.



Az október 27-én feloszlatott katalán törvényhozásban eddig összesen 72 képviselői helyük volt.



A GAD3 felmérése szerint a függetlenséget és a népszavazást is ellenző Ciudadanos, PSC, PP hármasa összesen 58-60 mandátumot szerezne a parlamentben, ha most tartanák a választásokat.



Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy a mérleg nyelve a Katalónia közösen nevű baloldali párttömörülés lehet, amelynek tagjai a függetlenséget nem támogatják viszont a függetlenségről szóló népszavazást igen, továbbá ellenzik azt, hogy a spanyol kormány a szenátus felhatalmazása alapján ideiglenesen átvette Katalónia irányítását.



A hivatalos választási kampány december 5-e és 19-e között zajlik majd.

MTI