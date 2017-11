Brexit - London az idén benyújtja javaslatát Brüsszelnek

2017. november 19. 14:29

A brit pénzügyminiszter szerint London még a decemberi EU-csúcs előtt beterjeszti javaslatait Brüsszelnek az Európai Unióval szembeni brit pénzügyi kötelezettségek rendezésére.

Philip Hammond, aki a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorának vendége volt, nem adott számszerű választ arra a kérdésre, hogy a következő pár hétben ismertté válhat-e a nyilvánosság számára a brit EU-tagság megszűnése utáni időszakra átnyúló brit pénzügyi kötelezettségek mértéke.



Hammond felidézte ugyanakkor, hogy Theresa May miniszterelnök a Brexit utáni kormányzati terveket ismertető, nemrégiben tartott firenzei beszédében leszögezte: Nagy-Britannia maradéktalanul teljesíti az EU-val szembeni fizetési kötelezettségeit.



A pénzügyminiszter a vasárnapi BBC-műsorban elismerte mindazonáltal, hogy "az európaiak ennél világosabb meghatározását kérték annak, hogy mit is értünk kötelezettségeink teljesítése alatt".



Philip Hammond kijelentette: London időben előterjeszti javaslatait ahhoz, hogy azok a decemberi EU-csúcs elé kerülhessenek. Nem fedte fel azonban, hogy ezek már konkrét számszerű javaslatok lesznek-e.



Az Európai Unióval szembeni brit pénzügyi kötelezettségek ügye az egyike azoknak a sarkalatos kérdéseknek, amelyekben az EU álláspontja szerint érdemi előrelépést kell elérni ahhoz, hogy a Brexit-tárgyalásokon tovább lehessen lépni a brit távozás feltételrendszerének meghatározását célzó jelenlegi szakaszból a brit EU-tagság megszűnése utáni kapcsolatrendszerről - mindenekelőtt a kereskedelmi kapcsolatokról - szóló második szakaszba.



London szeretné, ha a decemberi EU-csúcson ez megtörténne, több uniós vezető is jelezte azonban az utóbbi napokban, hogy erre egyelőre nem lát lehetőséget.



Az Európai Bizottság tárgyalásvezetője, Michel Barnier tényleges haladást tart szükségesnek a továbblépés előtt a külföldi EU-állampolgárok majdani jogosultságainak garantálásában, illetve az Ír Köztársaság és Észak-Írország közötti határellenőrzési rendszer kidolgozásában is.



Az unióval szembeni brit pénzügyi kötelezettségekről Theresa May miniszterelnök a firenzei beszédben azt mondta: nem szeretné, ha Nagy-Britannia EU-partnerei attól tartanának, hogy a brit EU-tagság megszűnése miatt többet kellene befizetniük az Európai Unió költségvetésébe, vagy onnan kevesebbet kapnak a 2020-ig tartó jelenlegi uniós költségvetési időszak hátralévő idejében.



May leszögezte, hogy Nagy-Britannia eleget tesz mindazon pénzügyi kötelezettségeinek, amelyeket uniós tagsága idején az EU-val szemben vállalt.



Ő sem részletezte azonban számokra lebontva e pénzügyi kötelezettségeket, de kijelentette: az ezzel összefüggésben elhangzott eddigi nem hivatalos állítások "eltúlzottak".



A Financial Times nemrégiben közölte: számításai szerint az Európai Unió akár százmilliárd euró egyszeri bruttó befizetési igényt is benyújthat Londonnak a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló megállapodás fejében. A londoni gazdasági napilap szerint a Nagy-Britanniának járó uniós térítések kiszűrésével ez 60 milliárd euró nettó befizetést jelentene.



A brit kormány azóta több nyilatkozatban is határozottan leszögezte, hogy ekkora Brexit-számlát biztosan nem fog elfogadni és kifizetni.



Brit sajtóértesülések szerint London induló ajánlata 20 milliárd euróról szólt, de az EU ezt állítólag elégtelennek tartja.

MTI