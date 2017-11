Szíriáról tárgyaltak Antalyában

2017. november 19. 17:16

A szíriai helyzetről tárgyalt Mevlüt Cavusoglu török, Szergej Lavrov orosz és Javad Zarif iráni külügyminiszter vasárnap a dél-törökországi Antalyában - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.

A diplomaták Recep Tayyip Erdogan török, Vlagyimir Putyin orosz és Haszan Róháni iráni elnök jövő szerdán Szocsiban tartandó csúcstalálkozóját készítették elő, amelynek témája szintén Szíria lesz.



Cavusoglu a vasárnapi megbeszélés utáni sajtótájékoztatóján azt mondta: a felek az asztanai béketárgyalásokkal "nagy utat tettek meg" Szíriában a tűzszünet és a kialakítandó "feszültségcsökkentési" övezetek érdekében. "A helyzet a tavalyinál sokkal jobb" - fogalmazott a török tárcavezető. Kiemelte: folytatni kell a harcot az Iszlám Állam (IÁ) és a többi terrorszervezet ellen, de egyúttal a politikai rendezésre is koncentrálni kell.



Mindazonáltal Törökország, valamint Oroszország és Irán ellentétes oldalon áll a konfliktusban. Moszkva és Teherán Bassár el-Aszad szíriai elnök oldalán avatkozik be az arab országban, Törökország azonban a mérsékelt felkelőket támogatja.



A török miniszter vasárnap jelezte: kollégáival arról is értekezett, hogy az idlíbi biztonsági övezetet belülről biztosító török haderő körül rövid időn belül az orosz és az iráni katonák is elfoglalják állomáshelyüket. Hozzátette: ennek részleteiről a három ország vezérkari főnökei még a jövő szerdai csúcstalálkozó előtt egyeztetnek.



A török haderő október elején vonult be az északnyugat-szíriai Idlíb tartomány északi részébe. Törökország a szeptember közepén Asztanában kötött feszültségmentesítési megállapodás keretében megfigyelő tornyokat állít fel a térségben, a tervek alapján összesen tizenkettőt.



Cavusoglu a politikai rendezésre vonatkozóan továbbra is ellenezte, hogy a szíriai kurd Demokratikus Egység Pártja (PYD), amelyet Ankara terrorszervezetnek tart, részt vegyen bármilyen, Szíria jövőjét befolyásoló nemzetközi tanácskozáson.



Ankara attól tart, hogy a kurdok megerősödése Észak-Szíriában felélénkítené a Törökországban élő több mint tízmilliós kurd kisebbség szeparatista törekvéseit.



Lavrov a találkozó után csak annyit közölt, hogy tárgyalópartnereivel minden kulcskérdésben egyetértettek.



Zarif reményét fejezte ki, hogy jól sikerül szerdán az elnöki csúcstalálkozó, és a felek "le tudják zárni a terrorizmus gyászos és keserű fejezetét Szíriában".

MTI