Szent Márton-napon mondott le Várszegi Asztrik főapát

2017. november 19. 20:52

A Szent Márton-nap a Pannonhalmi Bencés Főapátság számára az év legrangosabb eseménye. Az ünnephez kapcsolódóan díjat is átadnak, melyet idén a Rákóczi Szövetség elnöke, Halzl József vehetett át. Várszegi Asztrik főapát pedig ezen az eseményen jelentette be lemondását, főapáti feladatait jövő év elején adja át az utódjának.

Az ünnepi hangverseny előtt Várszegi Asztrik 17 éven keresztül mindig mondott valami fontosat, melyet a meghívott sajtó is mindig érdeklődve várt. Ez idén sem történt másként: „Úgy tűnik, Márton püspök személye, példája évről évre időszerűbb lesz. Jézus mondta tanítványainak: szegények mindig lesznek veletek. Ez valóban így van, és ha őszinték vagyunk magunkhoz, ez az egyház mindenkori bázisa. Ma ezt még azzal tudjuk kiegészíteni, hogy szegények egyre többen lesznek veletek. Így Márton nem csupán a Kr. utáni 4. században, hanem a mi 21. századunkban is időszerű, mert a szegények, kiszolgáltatottak sokasága és valósága mindig kihívás.” Bejelentette, hogy „Ferenc pápa november 19-ét a szegények világnapjának nyilvánítja”.

Beszéde végén pedig bejelentette: „A Szent Márton-napokkal 17 év telt el, az én főapáti szolgálatomban pedig immár lassan 27 év telik be. A bencés hagyomány bölcsessége azt diktálta szívemnek, és ez van házi törvényeinkben is, hogy az idősebb adja át helyét a fiatalabbnak. Ezt teszem magam is jó szívvel, és csak úgy köszönök el, hogy nem főapátként, de jó barátként megmaradok kedves mindannyiuk számára a továbbiakban is.”

Egyelőre nem tudni, ki lesz Várszegi Asztrik utódja, akinek a személyéről 2018. január 6-án döntenek, s kora tavasszal iktatják be majd.

MNO