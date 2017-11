Átadták a Junior Prima díj sajtó kategóriájának elismeréseit

2017. november 20. 14:30

Hatan vehették át az idén sajtó kategóriában a Junior Prima díjat hétfőn Budapesten, idén először határon túliakat is lehetett jelölni. Az átadóünnepségen Krizsán László, a díj mecénási feladatait 2014 óta ellátó KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója kiemelte: nagy az érdeklődés az elismerés iránt. Mint mondta, a 37 jelöltből 28-an jutottak be a második fordulóba, közülük választotta ki a zsűri a győzteseket.

Megemlítette: idén először indulhattak a kétmillió forintos pénzdíjjal is járó versenyben határon túli magyar pályázók, akik közül ketten is átvehették az elismerést. Hozzátette: azért is különleges az idei év, mert míg tavaly a díjazottak többsége férfi volt, most kizárólag nők nyerték el az elismerést.

Hangsúlyozta, „komoly, mély díjjá érett az elismerés, amely valódi visszajelzés a harminc év alattiak számára munkájukról, ami egyben munkatársaiknak is megmutatja, mennyire fontosat tett, aki átvehette”.

A méltatások során Árgyelán Ágnes, a Portfolio.hu munkatársa esetében azt emelték ki, hogy igényesen dolgoz fel korántsem könnyű gazdasági, pénzügyi témákat, Juhász Rita és Krizbai Diána, a közmédia hírügynökségi tudósítói esetében azt, hogy lényegre törően dolgozzák fel saját szakterületük (a család-, ifjúság- és szociálpolitika, illetve a honvédelem) témáit.

MTI