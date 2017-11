Kezdődik az alkotmányos eljárás Mugabe ellen

2017. november 20. 17:12

Lejárt hétfő délben a katonai puccs nyomán házi őrizetbe helyezett Robert Mugabe zimbabwei elnök lemondására megszabott határidő, ezért kormányzó pártjának tagjai még a nap folyamán megkezdik a tárgyalásokat alkotmányos elmozdításáról. A volt elnök a CNN információ szerint beleegyezett abba, hogy lemond, és megfogalmazta a lemondásáról szóló levelet. Lejárt hétfő délben a katonai puccs nyomán házi őrizetbe helyezett Robert Mugabe zimbabwei elnök lemondására megszabott határidő, ezért kormányzó pártjának tagjai még a nap folyamán megkezdik a tárgyalásokat alkotmányos elmozdításáról.

A kormányzó Zimbabwe Afrikai Nemzeti Szövetsége – Hazafias Front (ZANU-PF) központi bizottsága az előző napon hétfő délig adott időt Mugabének arra, hogy önként lemondjon, különben alkotmányos eljárás keretében kezdeményezik leváltását. A párt egyben megfosztotta pártelnöki tisztségétől. Az EFE spanyol hírügynökség a The Source nevű zimbabwei híroldalra hivatkozva jelentette, hogy Lovemore Matuke, a ZANU-PF frakcióvezetője helyi idő szerint 16 órára gyűlést hívott össze a kormánypárt székhelyén. A találkozón a kormánypárt arról dönt, hogy megindítja az alkotmányos eljárást az elnök eltávolítására.

Mugabe vasárnap tárgyalt a katonai vezetőkkel, és az elnöki hivatal egyik nevének elhallgatását kérő illetékese az elnök televíziós beszéde előtt arról tájékoztatta a sajtót, hogy az államfő beleegyezett a lemondásba. Mugabe vasárnap esti televíziós beszédében ezzel szemben nem jelentette be lemondását, és közölte, hogy ő fog elnökölni pártja decemberi kongresszusán. Az arrogáns Mugabe figyelmen kívül hagyja a ZANU-PF-et – állt az egyik helyi újság szalagcímében. „Lejárt az időd” – mondta Mugabének Chris Mutsvangwa, a zimbabwei háborús veteránok vezetője egy sajtótájékoztatóján. Mutsvangwa egyúttal megjegyezte: a háborús veteránok szövetsége bíróságra megy, hogy eljárás keretében szerezzen érvényt igazának, amely szerint Mugabe mint vezető „elhanyagolta kötelességét”.

A háborús veteránok és ellenzéki aktivisták is jelezték, hogy további tüntetéseket fognak tartani annak érdekében, hogy távozásra kényszerítsék Mugabét. A CNN amerikai hírtelevízió a nap folyamán egy forrást idézve arról számolt be, hogy Mugabe beleegyezett abba, hogy lemond, és meg is fogalmazta a lemondásáról szóló levelet. Más források ezt nem erősítették meg. Időközben Edgar Lungu zambiai elnök a zimbabwei fővárosba, Hararéba küldte elődjét, Kenneth Karundát, hogy „méltóságteljes távozásra” bírja Mugabét.

A zimbabwei belpolitikai helyzettel kapcsolatosan megszólalt Theresa May brit miniszterelnök egy meg nem nevezett szóvivője is, aki azt mondta: „Nem tudjuk még, hogyan alakulnak a fejlemények Zimbabwében, de az egyértelműnek tűnik, hogy Mugabe elvesztette az emberek és pártja támogatását”.

A válság november 6-án kezdődött, amikor Mugabe menesztette alelnökét. Emmerson Mnangagwa elhagyta az országot, menesztésével az államfő felesége, Grace Mugabe tűnt az utódlásra esélyes jelöltnek.

November 13-án Constantino Chiwenga vezérkari főnök bejelentette, hogy a hadsereg nem habozik közbelépni a politikai feszültségek lecsillapítása érdekében. Másnap páncélozott járművek jelentek meg Harare elővárosaiban. A katonák éjjel bevonultak a városba, átvették az ellenőrzést az állami műsorszolgáltató felett. A hadsereg múlt szerdán bejelentette, hogy átvette az ország irányítását a kormánytól, Mugabét pedig házi őrizetbe helyezték.

MTI