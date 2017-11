Pozitívra javított négy magyar bankot a Fitch Ratings

2017. november 20. 21:05

Felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az eddigi stabilról négy magyar bank osztályzati kilátásait hétfőn a Fitch Ratings. A döntés közvetlen előzménye az indoklás szerint az, hogy a nemzetközi hitelminősítő a minap pozitívra javította a magyar államadós-besorolás kilátását is.

A Fitch hétfő délután Londonban bejelentette, hogy a Magyar Export-Import Bank (Eximbank), az MFB, az Erste Bank Hungary és a K and H Bank kilátását módosította stabilról pozitívra. A hitelminősítő egyben megerősítette az Eximbank és az MFB "BBB mínusz", illetve az Erste Bank Hungary és a K and H Bank egy fokozattal jobb, "BBB" szintű hosszú távú besorolásait.



A Fitch Ratings november 10-én javította pozitívra a hosszú futamidejű, devizában és forintban fennálló magyar államadósság befektetési ajánlású, "BBB mínusz" szintű osztályzatának kilátását, egyebek mellett azzal indokolva a döntést, hogy markánsan javult a magyar gazdaság nettó külső adóspozíciója. A cég várakozása szerint emellett a hazai össztermékhez (GDP) viszonyított magyar államadósság-ráta 2019-ben 69 százalékra csökken a tavalyi év végén mért 74 százalékról.



A hitelminősítő hangsúlyozta: a magyar államadósság-ráta hat éve folyamatosan csökken.



A magyar bankok osztályzati kilátásának javításához fűzött hétfői indoklásában a Fitch Ratings közölte: az Eximbank és az MFB osztályzatait azonos szinten tartja a magyar államadós-osztályzattal. Ez tükrözi a Fitch azon nézetét, hogy szükség esetén a magyar hatóságok jelentős készséggel nyújtanának rendkívüli segítséget a két banknak.



A Fitch Ratings arra alapozza ezt a véleményét, hogy a két bank stratégiai szerepet tölt be a magyar export, illetve a magyar gazdasági növekedés előmozdításában, emellett teljesen állami tulajdonban vannak, és közvetlen, visszavonhatatlan állami garancia van érvényben kötelezettségeikre.



Az Erste Bank Hungary és a K and H Bank besorolásait a Fitch Ratings szerint az anyabankok - az "A mínusz" osztályzatú Erste Group Bank AG, illetve az "A" kategóriás KBC Bank - ugyancsak jelentős segítségnyújtási készsége támasztja alá, tekintettel arra, hogy a közép- és kelet-európai térség mindkét anyavállalat számára stratégiai fontosságú.



A hitelminősítő hangsúlyozta ugyanakkor azt is, hogy az Erste Bank Hungary és a K and H Bank hosszú távú besorolásainak plafonját változatlanul egy fokozatnyival tartja a mindenkori - jelenleg "BBB mínusz", vagyis immár befektetési ajánlású - szuverén magyar adósbesorolás felett, tükröztetve azokat országkockázatokat, amelyek szuverén törlesztési csődhelyzet esetén korlátozhatják e bankok adósságszolgálati képességét, vagy tulajdonos bankjaik folytatódó segítségnyújtási hajlandóságát, vagy mindkettőt.



Alapvetően azonban mind a négy bank hosszú távú besorolásainak pozitív kilátása a magyar szuverén osztályzat pozitív kilátását tükrözi - hangsúlyozza hétfői londoni elemzésében a Fitch Ratings.



A magyar államadós-besorolás kilátása két hitelminősítőnél pozitív: augusztusban a Standard & Poor's is pozitív kilátást adott Magyarországnak.



A harmadik nagy nemzetközi hitelminősítő, a Moody's Investors Service továbbra is stabil kilátást tart érvényben a magyar államadósság-kötelezettségek osztályzatára.



A Fitch Ratings tavaly májusban, a Standard & Poor's tavaly szeptemberben, a Moody's tavaly novemberben minősítette fel a befektetési kategóriába Magyarországot.

MTI