Megalakult a cseh parlament új összetételű alsóháza

2017. november 20. 21:11

Megalakult hétfőn a kétkamarás cseh parlament új összetételű alsóháza, a képviselőház.

A 200 tagú testület képviselői az alakuló ülés kezdetén letették az alkotmány által előírt esküt, jóváhagyták a jelölő és mandátumvizsgáló bizottságot, majd a házszabály szerint az ülést 48 órára megszakították. A törvény ennyi időt szab meg a pártoknak, hogy jelölteket állítsanak a ház elnökségébe, valamint az egyes bizottságokba.



Az októberi választás eredménye alapján az ANO mozgalomnak 78, a Polgári Demokratikus Pártnak (ODS) 25, a Cseh Kalózpártnak (PS) 22, a Szabadság és Közvetlen Demokracia (SPD) mozgalomnak 22, Cseh- és Morvaország Kommunista Pártjának (KSCM) 15, a Cseh Szociáldemokrata Pártnak (CSSD) 15, a Kereszténydemokrata Unió-Csehszlovák Néppártnak (KDU-CSL) 10, a TOP 09 pártnak 7, a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) pártnak pedig 6 mandátuma van a parlamenti alsóházban.



A parlament új elnökéről várhatóan szerdán szavaznak a képviselők. A tisztségbe a választási győztes ANO mozgalom saját képviselőjét Radek Vondráceket jelölte. Vondrácek az előző választási időszakban a képviselőház alelnöke volt. Jelölését az alsóház élére a kommunisták, a Cseh Kalózpárt és az SPD is támogatja, ami együttesen majdnem 140 voksot jelent, így megválasztása szinte biztosra vehető. Ellenjelölt nincs.



Az alelnökök, valamint a parlamenti bizottságok végleges számáról egyelőre nincs megegyezés a pártok között. Az elmúlt időszakban 18 bizottsága volt a képviselőháznak.



Az új parlamenti alsóház megalakulása és elnökének megválasztása politikailag azért rendkívül fontos, mert a lehetséges három kormányalakítási kísérletre az első két esetben az államfő, a harmadik esetben pedig a képviselőház elnöke ad megbízatást. Milos Zeman köztársasági elnök már közölte, hogy a Bohuslav Sobotka vezette kormány lemondása után, amely szintén csak a képviselőház megalakulását követően válik lehetővé, Andrej Babist, az ANO elnökét kormányfőnek nevezi ki és kormányalakítással bízza meg. Zeman azt is nyilvánvalóvá tette, hogy az első sikertelen kísérlet esetén is a második körben szintén Babis kapja ezt a megbízatást. Andrej Babisnak eddig nem sikerült koalíciós partnert találnia, ezért egy kisebbségi kormány felállítását tervezi. A részletek még nem ismertek.

MTI