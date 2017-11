Az FDP a migráció ügye miatt szállt ki a tárgyalásokból

2017. november 20. 21:15

Pócza István, a Századvég Alapítvány kutatója szerint elsősorban azért szállt ki a liberális FDP a német koalíciós tárgyalásokból, mert a migráció kérdésében nem volt egyetértés a felek között.

A kutatót azzal kapcsolatban kérdezték hétfőn az M1 aktuális csatornán, hogy kudarcba fulladt hétfőre virradóra Berlinben a CDU/CSU jobbközép pártszövetség, a liberális FDP és a Zöldek egyeztetése a koalíciókötésről. Frank-Walter Steinmeier államfő nem kezdeményez előrehozott választást, hanem a kormányalakítási munka folytatását sürgeti.

Pócza István elmondta: a családegyesítés elfogadásáról vitáztak a pártok, amely szerinte a gyakorlatban azt jelenti, „megengedik-e azt, hogy újabb nyolcszázezer ember érkezzen Németországba”. Hangsúlyozta: az FDP arra építette választási kampányát, hogy felelősen gondolkodik, jövőképében az szerepelt, hogy Németország megmarad a saját és az európai hagyományokon belül, ezért nem támogathatja a családegyesítést. Ezt elsősorban a Zöldek szeretnék, akik „mindenkit be akarnak engedni” az országba – tette hozzá.

Pócza István szerint a pártrendszerben a megszokott bal-jobb struktúra is megváltozni látszik. Kialakul egy olyan felosztás, amelyben az egyik oldalon a felelősen gondolkodó pártok vannak, amelyeknek van karakterük, és meg is akarják őrizni. A másikon meg azok, amelyek karaktert akarnak cserélni, és ebben az időszakban van Angela Merkel kancellár pártja, a CDU is, hiszen azokkal a keresztényi alapelvekkel „megy szembe”, amelyeket képviselnie kellene – jelentette ki.

Megjegyezte azt is, szerinte a szociáldemokrata párt, az SPD „taktikázik”, mert lehet, hogy előrehozott választásra lesz szükség.

MTI