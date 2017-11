Trump: Észak-Korea a terrorizmust támogatók listáján

2017. november 20. 21:27

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy kormánya Észak-Koreát a terrorizmust támogató államok listájára helyezi.

Az elnök a kormányülést követően a Fehér Házban újságírók jelenlétében jelentette be a döntést. "Ennek már régen meg kellett volna történnie" - fogalmazott, és a lépést a "maximális nyomásgyakorlás" részeként említette.



Trump "gyilkosnak" nevezte az észak-koreai rezsimet, és további szankciókat helyezett kilátásba. Ezeket azonban ezúttal nem sorolta fel. Csupán annyit közölt: az új büntetőintézkedéseket kedden jelenti be. Hangsúlyozta, hogy Észak-Korea "amellett, hogy nukleáris pusztítással fenyegeti a világot, visszatérően nemzetközi terrorakciókat, köztük külföldön elkövetett gyilkosságokat támogatott". Trump megemlítette Otto Warmbier amerikai egyetemista esetét is: a fiatalembert Phenjanban letartóztatták és tárgyalás után munkatáborba vitték. Innen kómában hozták vissza az idén júniusban az Egyesült Államokba, ahol egy cincinnati kórházban eszmélete visszanyerése nélkül elhunyt.



Nevük elhallgatását kérő amerikai tisztségviselők az AP amerikai hírügynökségnek terrorcselekményként említették Kim Dzsong Un észak-koreai vezető féltestvérének, Kim Dzsong Namnak a meggyilkolását is idén februárban egy malajziai repülőtéren.



A terrorizmust támogató államok amerikai listáján jelenleg Irán, Szudán és Szíria szerepel. Észak-Korea egyszer már rajta volt ezen a listán, 1988 és 2008 között, mert állampolgárai 1987-ben 115 halálos áldozatot követelő bombamerényletet követtek el egy dél-koreai repülőgép ellen. 2008-ban azonban az akkori amerikai kormányzat levette a listáról, annak érdekében, hogy Phenjant rábírja nukleáris fegyverkezési programjának leállítására.

MTI