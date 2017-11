Kémkedett egy ukrán újságíró Fehéroroszországban

2017. november 20. 22:54

Kémkedés vádjával büntetőjogi eljárást indítottak Fehéroroszországban egy ukrán újságíró ellen - jelentette hétfőn az UNIAN ukrán hírügynökség a fehérorosz állambiztonsági bizottság szóvivőjének közlésére hivatkozva.

A tisztségviselő szavai szerint Pavlo Sarojkót, az ukrán állami rádiónak - korábban az UNIAN-nak dolgozó - tudósítót Minszkben vették őrizetbe még október 25-én. A fehérorosz titkosszolgálat, a KGB közlése szerint a nála tartott házkutatások során olyan hírszerző jelentések másolatát találták meg a hatóságok, amelyeket már elküldött a "kijevi központnak". Minszkben döntés született hétfőn arról, hogy Sarojkónak továbbra is őrizetben kell maradnia. Ukrajna minszki nagykövetének elmondása alapján az újságírót a fehérorosz KGB egyik börtönében tartják fogva.



A fehérorosz hatóságok szerint elegendő bizonyíték gyűlt össze arról, hogy az újságíró, aki korábban az ukrán védelmi minisztérium felderítési osztályának sajtótitkáraként dolgozott, olyan törvényellenes cselekményt folytatott Fehéroroszországban, amellyel veszélybe sodorta az ország nemzetbiztonságát. A KGB szerint Sarojko kémhálózatot épített ki fehérorosz állampolgárok beszervezésével.



Később a kijevi védelmi minisztérium felderítési osztálya cáfolta, hogy még mindig nekik dolgozna az újságíró. A kiadott közlemény szerint 2009-ben egészségügyi okból felmentették sajtótitkári beosztásából. Sarojko ezután eredeti szakmájában, azaz újságíróként dolgozott tovább, egyebek mellett tudósítóként Fehéroroszországban.



Minszki közlés szerint őrizetbe vettek egy - a hatóságok által meg nem nevezett - fehérorosz állampolgárt is, aki beismerte, hogy Sarojko beszervezte őt, és pénzért Fehéroroszország védelmi képességeiről gyűjtött és adott át információkat az ukrán katonai hírszerzésnek.



Ezenkívül Minszk nemkívánatos személynek minősítette Ihor Szkvorcovot, aki a fehérorosz KGB szerint a minszki ukrán nagykövetségen dolgozott tanácsadóként, amely viszont csak a fedőmunkája volt, valójában az ukrán katonai hírszerzés ezredese, és együttműködött Sarojkóval.



A fehérorosz titkosszolgálat őrizetbe vette Olekszandr Szkriba ukrán üzletembert is, aki egy Donyeck megyei vállalat igazgatója. Az ő őrizetbe vételének indokáról az ukrán külügyminisztérium hétfőn diplomáciai jegyzékben kért tájékoztatást Minszktől.

MTI