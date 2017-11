Egyre kevésbé szeretnek minket a románok

2017. november 20. 22:58

A romániai Transindex hírportál három szakembert kérdezett arról, vajon mi oka van annak, hogy az utóbbi időben újból felerősödtek Romániában a szélsőséges hangok, a vad nacionalista – mi több, soviniszta – megnyilvánulások, amelyeknek a céltáblája megint az az erdélyi magyar közösség, amely, mondhatni, évszázadok óta sorsközösséget vállal a többségi román nemzettel. És mégis: rendre vissza-visszatérő probléma a magyarellenesség föllángolása.

Sajnos egyértelmű a helyzet: a szurkolók is gyakran szítják a viszályt (MTI-fotó: Illyés Tibor)

Bűnbakkeresés

Egyre nagyobb a társadalmi távolság a románok és a magyarok között – ez olvasható ki az Elie Wiesel Intézet által rendelt felmérésből. Ha valaki elkötelezetten egy csoporthoz sorolja magát, és társadalmi egyenlőtlenséget észlel, ahhoz, hogy ezt el tudja fogadni, rá kell fognia valamit a másik csoportra – magyarázta egy helyi pszichológus.

Hogyan alakítja a média az előítéleteket?

A népesség túlnyomó többsége a média által forgalmazott vélemények közül átvesz valamit, ami akkor és ott a domináns médiadiskurzusokban meghatározza a közhangulatot. Romániában a közönség nagymértékben befolyásolható, éppen ezért nagy felelőssége van a politikusoknak, a média domináns személyiségeinek és az akadémiai és kulturális elitnek.

Jogorvoslat létezik

Egy megkérdezett társadalomkutató szerint van a román sajtónak egy olyan része, amely egyszerűen űzi a magyarellenességet. Az audiovizuális tanácsnak is voltak ezzel kapcsolatban döntései, a diszkriminációellenes tanácsnak is voltak ilyen döntései, és a bíróság is fenntartotta az ezzel kapcsolatos elmarasztaló döntéseket, melyek szerint gyűlöletbeszédek van kitéve a helyi magyar közösség.

Szalonképessé váló idegengyűlölet

Maga a felmérés eredménye is vezethet a magyarellenes diskurzus felerősödéséhez. Egy politikus támogatása nőhet azáltal, hogy kimond bizonyos, eddig ki nem mondott dolgokat. Ezt a felmérést, amely azt mutatja, hogy ekkora a magyarok elutasítottsága, nagyon is ki tudja használni, ráadásul adatokra is tud támaszkodni, ami a meggyőzés egyik központi útja, hiszen logikai érvként tudja azt mondani, hogy az én népem nem szeretne itt magyarokat látni – magyarázta a szakember, majd hozzátette – bizonyos társadalmi csoportok elégedetlenek a saját helyzetük javulásának mértékével, és ez frusztrációérzetet generál bennük – írja a három interjúalany által a témát feldolgozó romániai magyar hírportál.

hirado.hu - Transindex