Zaklatási ügyek a tekintélyes amerikai médiában

2017. november 21. 08:48

Az egyik legtekintélyesebb amerikai televíziós újságíró, Charlie Rose műsorait is felfüggesztették hétfőn három médiumban, mert nyolc nő szexuális zaklatással vádolta meg.

A történtek idején 21 és 37 év közötti nők a The Washington Post című lapnak arról számoltak be, hogy a most 75 éves Rose akaratuk ellenére szexuálisan közeledett hozzájuk, telefonon zaklatta őket, meztelenül jelent meg előttük, mellüket, feneküket, nemi szervüket fogdosta. Az első kitálalót az 1990-es éves elején zaklatta Rose, a legutóbb eset pedig 2011-ben történt. A nők mind Rose showműsorában dolgoztak vagy szerettek volna dolgozni.



Charlie Rose a CBS televízió reggeli műsorának és vasárnaponként jelentkező 60 minutes című magazinjának egyik vezetője, talk-showja fut a PBS közszolgálati televízióban és dolgozik a Bloomberg hírügynökség televíziójának is. A The Washington Post információi után mindhárom médiumnál felfüggesztették műsorainak gyártását és sugárzását.



"Nagyon nagy zavarban vagyok" - fogalmazott a veterán újságíró hétfőn este kiadott közleményében. A zaklatások közül némelyiket elismerte. "Időnként érzéketlenül viselkedtem, s ezért vállalom a felelősséget, de nem gondolom, hogy valamennyi vád helytálló" - olvasható Rose közleményében, amelyet a The Washington Post szerkesztőségének küldött meg.



A PBS televízió hétfő este közleményt adott ki, amelyben "megdöbbenésének" adott hangot, és bejelentette, hogy azonnali hatállyal beszünteti a "Charlie Rose" címet viselő beszélgetős műsor sugárzását. Hasonló értelmű nyilatkozatot tett közzé a CBS televízió is.



Hétfőn a The New York Times is felfüggesztette tisztségéből fehér házi tudósítóját, Glenn Thrusht, akit a Vox hírportálon közölt riportban szintén szexuális zaklatással vádoltak meg.

MTI