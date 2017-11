Megérkezett a Fehér Ház hivatalos karácsonyfája

2017. november 21. 08:56

Megérkezett Washingtonba hétfőn a Fehér Ház hivatalos karácsonyfája.

A hagyományoknak megfelelően a first lady fogadta a fenyőfát a Fehér Ház északi bejáratánál. Melania Trump és fia, Barron együtt nézte meg a fát, majd - szintén a szokásoknak megfelelően - megengedte, hogy a Fehér Ház Kék szobájába vigyék.



Az ünnepi fenyőfa fogadása mindig egy rövid ceremóniával jár: a fenyőt óriási piros masnikkal és fenyőkoszorúkkal feldíszített lovas kocsi viszi az elnöki hivatal bejáratához, ahol a first lady fogadja a menetet és szimbolikusan jóváhagyja a fenyő beszállítását.



Az idén a karácsonyfa egy csaknem hat méter magas balzsamfenyő, Wisconsinból érkezett. Jim és Diane Chapman kertészetéből származik. A házaspár az Országos Karácsonyfa Szövetség vetélkedésén nyerte el a megtiszteltetést, hogy a Fehér Házban az ő kertészetükben nevelt fenyőt díszítsék fel. A ceremónián Chapmanék adták át hivatalosan a fát Melania Trumpnak, aki meghívta őket a Fehér Házba.



Donald Trump már a tavalyi választási kampányban megígérte, hogy idén a karácsonyt karácsonynak és nem ünnepnek nevezik majd, és ismét a hagyományos boldog karácsonyt jókívánság hangzik el a boldog ünnepet helyett. Az elnök meggyőződése szerint ugyanis a karácsony kifejezés kiiktatásával megfosztják az ünnepet a keresztény tartalmától.



"Ez nem történhet meg többé" - idézte Donald Trumpot az ABC televízió hétfő esti híradója. A műsor emlékeztetett rá: Trump már tavaly márciusban, egy floridai sajtótájékoztatón hangoztatta, hogy "ismét boldog karácsonyt fogunk kívánni egymásnak, ezt ma már nem mondják, még az áruházakban sem ezt a jókívánságot írják ki, de mi majd ismét bevezetjük".



A Trump-család az idei karácsonyi ünnepeket is várhatóan a floridai Palm Beachben lévő Mar-a-Lagóban tölti majd.

MTI