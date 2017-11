Magyarázatot kért Szatmár megye prefektusa

2017. november 21. 11:43

Magyarázatot kért Darius Filip, a partiumi Szatmár megye prefektusa Kovács Jenő nagykárolyi polgármestertől amiatt, hogy az Ady Endre - Otilia Marchis-szoborcsoport szombati nagykárolyi felavatásán csak magyar zászlót lengettek, és a román nemzeti jelképek hiányoztak a ceremóniáról.

A magyarázatkérésről a honlapján kiadott közleményben tájékoztatott kedden a prefektus hivatala. Amint a hivatal közölte: a szoboravató rendezvény szervezőjére és a román nemzeti jelképek hiányára vonatkozóan kért magyarázatot a polgármestertől, hogy ezek ismeretében dönthessen a szükséges törvényes intézkedésekről.



A szoboravatás után a Buletindecarei.ro portál sérelmezte, hogy a rendezvényen csak magyar zászlót lengettek, a beszédek többsége román fordítás nélkül, csak magyarul hangzott el, és Kovács Jenő polgármester nem viselte a román nemzeti színű vállpántot, amelynek viseletét törvény írja elő a polgármestereknek a hivatalos események alkalmára. A portál ezt azért is sértőnek találta, mert a felavatott szoborcsoport egyik alakja, Otilia Marchis román nemzetiségű volt. A vádakat később több más portál és televíziócsatorna is elismételte. A közölt képeken az látszik, hogy a szobor mellett egy cserkészcsapat tagjai állnak díszőrséget a csapat zászlajával és a magyar zászlóval.



Kovács Jenő polgármester az egyik közösségi portálon kért nyilvánosan bocsánatot a szervezési hiba miatt Nagykároly román nemzetiségű lakóitól. Közölte, őt is kellemetlen helyzetbe hozta az a személy, aki odaállította a magyar zászlós cserkészeket a szobor mellé. "Azt hiszem, hogy az ilyen eseményeknek nem szabad provokáló jellegűeknek lenniük, és semmi szükség nem volt a zászló kitűzésére. (.) Ezen az úton közvetítem a túlfűtött magyaroknak, hogy nem szokás olyasmit tenni, amit szombaton tettek. Bocsánatot kérek azoktól a románoktól, akik sértőnek érezték a történteket, és mind a magyarokat, mind a románokat arra kérem, hogy őrizkedjenek a hasonló provokációktól. Nagykárolynak ezután is a multikulturalitás és a békés együttélés városának kell maradnia" - fogalmazott a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben megválasztott polgármester.



Érmindszenten és tőle húsz kilométerre levő, 54 százalékban magyarok által lakott Nagykárolyban a múlt hét végén ünnepelték Ady Endre születésének 140. évfordulóját. A többnapos rendezvénysorozat kiemelkedő pillanata volt az Ady Endre és az általa Itóka néven emlegetett Bölöni Györgyné Marchis Otília nagykárolyi találkozásának emléket állító, egész alakos bronzszobornak, Bíró Lajos mátészalkai szobrászművész alkotásának a szombati leleplezése. A szoborcsoport a Károlyi-kastély parkjának főbejáratával szemben kapott helyet.

