Le Figaro: Ez lenne Merkel alkonya?

2017. november 21. 13:59

Angela Merkel német kancellár kudarcaként értékeli a keddi nemzetközi sajtó, hogy a múlt hét végén kudarcba fulladtak a kormányalakítási tárgyalások a konzervatívok, a liberálisok és a zöldek között Németországban.

A Financial Times szerint ha véget ér a Merkel-korszak, az veszélyes helyzetet jelentene Európa számára. A londoni gazdasági napilap kommentárja szerint Angela Merkel kancellárságának eddigi időszakában növekedett Németország jóléte és politikai befolyása.



Brüsszelben és Párizsban élhet az a remény, hogy egy új német vezető szakíthat azzal az óvatos, lépésről lépésre haladó megközelítéssel, amelyet Merkel mutatott például az euró ügyében. A Financial Times szerint viszont egy új kancellár sokkal kisebb eséllyel lenne hajlandó merész, kockázatvállaló Európa-politikára.



Ha Merkel távozik, vagy meggyengült helyzetben "vánszorog tovább" kancellárként, azt világszerte komoly visszalépésként fogják értelmezni az általa szorgalmazott liberális és internacionalista ideák szempontjából - írja a Financial Times.



A francia lapok szerint a német koalíciós egyeztetések zátonyra futása "rossz hír Európának", és jóllehet a "kancellár még nem mondta ki az utolsó szót", befolyása mindenképpen csökkeni fog.



A Libération szerint "rossz hír a német politikai életnek, rossz hír Európának és rossz hír azoknak a nyitási elveknek, amelyeket az európaiak egy jelentős része képvisel, még akkor is, ha egyre kevesebben vannak". A baloldali lap szerint a bevándorlás kérdése robbantotta szét a legendás politikai stabilitást Németországban. "A menekültáradat, amellyel Angela Merkel bátran szembenézett a durva elutasítás politikáját kizárva, a szélsőjobboldali AfD előretörésének kedvezett, és elhódította a kancellár pártjától hagyományos szavazóinak egy részét. A bevándorlás az, ami az FDP és a zöldek közötti szakításhoz vezetett, miután az előbbi elutasította azokat az inkább mérsékeltnek nevezhető intézkedéseket, amelyeket az utóbbiak javasolnak a külföldiek befogadásának kérdésében" - írta a lap.



"Ez lenne Merkel alkonya?" - tette fel a kérdést a Le Figaro. A konzervatív lap szerint "a kancellár még nem mondta ki az utolsó szót és a német kompromisszumkészség még sokat tehet. De bármi is történjen, Merkel elsöprő dominanciájának vége.



A Le Monde szerint egész Európára kihat a német helyzet, miután "Németország nem egyszerűen az Európai Unió legerősebb gazdasága, hanem az EU stabilitásának alapja és Franciaország első számú partnere az európai projektben".



"A német politikai válság Emmanuel Macron nagy európai terveinek végét jelenti?" - tette fel a kérdést a L'Opinion. A liberális lap szerint korai lenne még ilyen következtetéseket levonni azokból a komoly nehézségekből, amelyekben Angela Merkel találta magát a kormányalakításkor. De ami biztos, Macron európai ambíciói veszélybe kerültek - írta a L'Opinion.



A lengyel jobbközép Rzeczpospolita szerint a választások után úgy tűnt, hogy Berlinben Varsó számára kedvező kabinet alakul, de most úgy tűnik, hogy mégsem így lesz, az "exotikus" Jamaica-koalíción kívül minden egyéb megoldás rosszabb lesz Varsó számára - véli a lap kommentátora. A Rzeczpospolita szerint nem volna kedvező a jelenlegi, kereszténydemokrata-szociáldemokrata nagykoalíció folytatása, valamint az ingatag kisebbségi kormány megalakítása sem. "Nem is beszélve az elhúzódó politikai káoszról, amelyet az új választási kampány és új választások váltanának ki" - jegyzi meg a cikkíró.



A Dnevnik című szlovén napilap reményét fejezte ki, hogy az elkövetkező hónapokban Németország "működésképtelensége" nem jár túlságosan nagy politikai következményekkel Európára nézve. "A politikailag szilárd és stabil, és ezért kiszámítható Németország nem létezik többé" - írta az újság.



"Németország stabilitásának jelképe, az Európai Unió legerősebb hangja, tizenkét a csúcson töltött év után politikai túléléséért kénytelen küzdeni, s esélyei nem túl nagyok" - írta Angela Merkel német kancellárról a sikertelen német kormánykoalíciós tárgyalások kapcsán a baloldali pozsonyi Pravda kedden. A lap megjegyzi: "Mutti" jövője nem néz ki jól, s lehet, hogy ő lesz a világ utolsó - a szó hagyományos értelemben vett - liberális-demokrata vezetője.



A német koalíciós tárgyalások csődje hideg zuhanyként érte Németországot és Európát, az Európai Unió legfontosabb országában előállt válság összedöntötte a politikai biztonságot, s annak negatív kisugárzása a gazdaságban is érezhető lesz - írta pozsonyi liberális Sme napilap kedden.



Németország stabil ország, de ma bizonytalanság tapasztalható. Ez azonban nem a koalíciós tárgyalások kudarcának közvetlen következménye, hanem mélyebb gyökerei vannak - állítja kommentárjában a Lidové Noviny című cseh napilap.



A német koalíciós tárgyalások kudarcát nem a menekültügyben kell keresni, hiszen az CDU és az FDP véleménye sok mindenben megegyezett e téren. A kudarc gyökerei elsősorban abban vannak, hogy a CDU olyan országos szintű megoldásokat akart több területen, amelyek eddig az egyes tartományok hatáskörébe tartoztak. Ez az FDP számára elfogadhatatlan volt. Ugyanakkor valószínű, hogy az FDP megijedt attól, hogy a kormányzati szerep miatt a jövőben veszíthet népszerűségéből, s esetleg ismét kieshet a parlamentből - írja a tekintélyes újság.



Angela Merkel német kancellárnak az elmúlt tizenkét év legnagyobb kihívásával kell szembenéznie a román lapok szerint azt követően, hogy kudarcba fulladtak a német koalíciós tárgyalások.



Az Evenimentul Zilei című napilap szerint Németország a Merkel-éra legnagyobb politikai válsága előtt áll.



Az Adevarul című román napilap szerint Merkel azt kockáztatja, hogy 12 év kormányzás után dicstelenül kénytelen levonulni a politika színpadáról.

MTI