A palesztinok befagyasztják a kapcsolatot Washingtonnal

2017. november 21. 15:41

A Palesztin Hatóság befagyaszt minden kapcsolatot az amerikai kormányzati tisztviselőkkel, mert Washington a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) ottani irodájának bezárásával fenyegetőzött - közölte az izraeli média.

"Az Egyesült Államokban működő palesztin képviselettel gyakorlatilag befagyasztottak minden találkozót, és mi ezt hivatalossá tesszük" - indokolta a lépést bejelentő Rijád al-Malki palesztin külügyminiszter, akit a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet idézett kedden.



A PFSZ szóvivője is megerősítette, hogy Mahmúd Abbász palesztin elnök utasítást adott minden amerikai kormányzati kapcsolat beszüntetésére.



Az ügy előzménye, hogy Donald Trump amerikai elnök kormányzata azzal fenyegetőzött, felfüggeszti a PFSZ washingtoni irodájának működését, mert megszegte azt az amerikai törvényt, amely szerint nem kezdeményezhet és nem támogathat Izrael-ellenes jogi lépéseket a Nemzetközi Büntetőbíróságon (ICC). Két hónappal ezelőtt Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság és a PFSZ elnöke viszont nyilvánosan arra szólított fel, hogy idézzék be az izraeli vezetőket a Nemzetközi Büntetőbíróság elé.



"Felkértük a Nemzetközi Büntetőbíróságot, hogy indítson nyomozást, és ítélje el az izraeli tisztségviselőket a részvételükért a telepesek tevékenységében és a népünk elleni agresszióért" - mondta Abbász az ENSZ Közgyűlésében, New Yorkban tartott beszédében szeptemberben.

MTI