Advent - Kulturális és szakrális programok Győrben

2017. november 21. 15:51

Kulturális és szakrális programok várják az érdeklődőket december 1-jétől minden nap az Advent Győrben programsorozat keretében több helyszínen - hangzott el az esemény sajtótájékoztatóján kedden Győrben.

Domanyik Eszter, a Polgármesteri Hivatal városmarketing és programszervezési főosztályvezetője hangsúlyozta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is négy kiemelt szabadtéri helyszínen zajlanak a programok.



A Megyeháztér vásári jelleget ölt, a Baross úton a gasztronómia kapja a főszerepet. A Széchenyi tér a meghittséget, a szakrális jelleget tükrözi majd, ott lesz felállítva a mindenki karácsonyfája, ott gyújtják meg vasárnaponként a gyertyákat az adventi koszorún, emellett lesz betlehem és körhinta. A Dunakapu téren jégpálya, adventi babakiállítás, állatsimogató és fénygömb várja a látogatókat - emelte ki a főosztályvezető.



A programsorozatban valamennyi győri művészeti szervezet és kulturális intézmény részt vesz.



Tóthné Kardos Krisztina, a Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatója a programokat részletezve elmondta, hogy a Széchenyi téri mesekönyvnek idén új installációja lesz, a fényfestéssel pedig három különböző karácsonyi történetet mutatnak be. Vasárnap délelőttönként előadások és koncertek várják a legkisebbeket.



Kiemelt program lesz az Öt Templom Advent, amelynek keretében Győr-Újváros templomaiban ad koncertet mások mellett Auksz Éva, Őze Áron, Csík János, a Sotto Voce Énekegyüttes, a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band.



December 1-jén lép fel a Molnár Vid Bertalan Közösségi Házban az Alma Együttes, másnap Pál Dénes ad koncertet a Széchenyi téren, vasárnap pedig a Misi mókus kalandjai című darabot mutatja be a Vaskakas Bábszínház a Vaskakas Művészeti Központban.



A következő hétvégén rendezik meg a tizedik Boogiefesztet, aminek csúcspontja a december 9-i jubileumi Boogie Show lesz az Audi Arénában. Fellép Pleszkán Écska és Nicolle Rochelle énekesnő, a házigazda Dániel Balázs Boogie Woogie Trió, Christoph Steinbach osztrák zongorista, a német szájharmonika-művész Albert Koch, a sztárvendég pedig Ray Dorset, művésznevén Mungo Jerry lesz.



December 8-án a Széchenyi téren Szulák Andrea ad adventi koncertet, a Molnár Vid Bertalan Közösségi Házban pedig Rúzsa Magdi. Másnap tartják a kilencedik nemzetközi betlehemes találkozót a Széchenyi téren, ahol az ország különböző pontjairól érkező betlehemesek mutatják be előadásukat.



A Vaskakas Művészeti Központban lép majd fel december 16-án Dalok párban. címmel a Kiscsillag, a Richter-teremben pedig december 19-én Szekeres Adrienn a Győri Filharmonikus Zenekarral.



A Széchenyi téren lesz hallható december 22-én Takács Nikolas adventi koncertje, Demjén Ferenc pedig az Audi Arénában ad ünnepi koncertet december 27-én.



Somogyi Tivadar, Győr alpolgármestere (Fidesz-KDNP) felidézte, hogy 2007-ben kezdték el a négy évszakra épülő fesztiválok tematikáját. Ezek közül a legnépszerűbb az adventi fesztivál, amelyben a kultúrát, a szakralitást és a magyar népművészetet ötvözték.

