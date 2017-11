Schäuble: Németország nem került válságba

2017. november 21. 15:55

Rendkívüli helyzetbe és próbatétel elé került Németország a koalíciós egyeztetések kudarcával, de nem süllyedt válságba - hangsúlyozta Wolfgang Schäuble, a szövetségi parlament (Bundestag) elnöke kedden, kölcsönös engedményeket kérve a kormányzásra készülő pártoktól.

A szeptemberben megválasztott Bundestag második ülésnapját megnyitó beszédében az elnök kiemelte: nem szabad "történelmi összevetésekkel túlzottan felnagyítani a feladatot", amely "ugyan nagy, de megoldható".



A Bundestag tagjai közösen viselnek felelősséget az országért, "és nem csak az országért, hiszen Európának cselekvőképes Németországra van szüksége". A kormányalakítási folyamat leállására adott külföldi reakciók megmutatják, hogy "Európa és a világ sok más országa ránk vár".



"Szomszédaink megbízható partnert akarnak, mint ahogy nekünk is erős partnerekre van szükségünk" - mondta az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa.



Aláhúzta: a választóktól kapott felhatalmazás lényege a parlamenti többség megszervezése és a cselekvőképes kormány megalakítása. Ehhez a pártoknak kompromisszumokat kell kötniük, vagyis a partnerek javára engedniük kell programjukból, ami nem vereség vagy profilvesztés - mondta Wolfgang Schäuble.



A szeptember 24-i választások eredménye révén kezdettől fogva világos volt, hogy nehéz munka lesz a kormányalakítás. A folyamatnak az is része lehet, hogy valamely párt alapos mérlegelés után úgy dönt, mégsem lép szövetségre másokkal. Ezt azonban "meggyőzően indokolnia kell, különben az a benyomás keletkezik, hogy ki akar bújni a felelősség alól" - tette hozzá a Bundestag elnöke.



Egyben türelmet és méltányosságot kért a választóktól, mint mondta, a nyilvánosságnak megértéssel kell viszonyulnia aziránt, hogy a kormányalakítás igen összetett feladat, "számos érdeket, véleményt és érzékenységet kell összeegyeztetni a valóság korlátaival és végességével".



A CDU, a testvérpárt bajor Keresztényszociális Unió (CSU), a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) és a Zöldek egyeztetése a kormányzati együttműködésről több mint négy hétig folytatott tárgyalás után, hétfő hajnalban fulladt kudarcba, mert az FDP kiszállt a hivatalos koalíciós tárgyalások megkezdésének lehetőségéről szóló előzetes egyeztetési folyamatból, arra hivatkozva, hogy nem volt elég bizalom és közös pont a négy párt között.



Wolfgang Schäuble előtt Frank-Walter Steinmeier államfő is kompromisszumkészséget és a kormányalakítás folytatását kérte a pártoktól. Hétfői sajtónyilatkozatában közvetve elutasította az előrehozott választás gondolatát, hangsúlyozva, hogy a választóktól kapott mandátumot "nem lehet csak úgy egyszerűen visszaadni". Aki felhatalmazást kér a választóktól és meg is kapja, az "nem bújhat ki a felelősség alól", és nemcsak saját választóinak tartozik felelősséggel, hanem a közjót kell szolgálnia.



Aláhúzta: Németországban, de külföldön is, "különösen európai szomszédságunkban nagy lenne az értetlenség és az aggodalom, ha a politikai erők éppen Európa legnagyobb és gazdaságilag legerősebb országban nem tennének eleget felelősségüknek".



Bejelentette, hogy a kormány megalakítása érdekében megbeszéléseket kezd a Bundestag azon pártjainak vezetőivel, amelyeknek programja nem zárja ki a kormányzati együttműködést.



Szavai alapján valószínűleg a jobbközép CDU/CSU, a liberális FDP és a Zöldek, vagyis a Jamaica-formátum tagjai mellett a CDU/CSU eddigi koalíciós partnere, a szociáldemokrata párt (SPD) vezetőivel kezdeményez tárgyalást. Az SPD hétfőn ismét elutasította a kormányzás folytatását a CDU/CSU-val. Martin Schulz pártelnök szerdán tárgyal Frank-Walter Steinmeierrel.

MTI