A LOT Közép-Európa legnagyobb légi cégévé akar válni

2017. november 21. 17:39

Közép-Európa legnagyobb, egyben "kedvenc" légitársaságává akar válni a lengyel LOT légitársaság - mondta Rafal Milczarski vezérigazgató kedden Budapesten, a CEE Aviation közép-európai légügyi konferencián.

Elmondása szerint ezt a célt szolgálja az is, hogy Budapesten bázist nyitnak, és új hosszú távú járatokat indítanak New Yorkba és Chicagóba. Úgy vélte, nagyon nagy potenciál van a közép-európai piacban.



A LOT egyelőre nem vizsgálja annak a lehetőségét, hogy más légitársaságok hosszú távú járataihoz üzemeltessenek úgynevezett ráhordó járatokat, mivel a LOT önmagában 30 százalékkal növeli az utasforgalmát, ezt az igénybővülést kell kiszolgálniuk - mondta Rafal Milczarski.



Kérdésre válaszolva közölte, egyelőre nem tervezik, hogy további közép-európai országban bázist nyitnak.



A LOT vezérigazgatója beszélt arról is, hogy véleménye szerint a légitársaságok számára Európa-szerte egyenlő feltételeket kell biztosítani, különben soha nem lesz kiegyenlített küzdelem az utasokért.



Úgy vélte, meg kellene vizsgálni a közvetlen és közvetett állami támogatások hatását a légi piacra, mert fair szabályok nélkül egészséges növekedés sem várható Európában.



Emlékeztetett arra, hogy az olasz Alitalia többször is kapott több százmillió euró állami támogatást, mégis tovább üzemelhetett, míg a Malévet részben emiatt le kellett állítani 2012-ben. A LOT-nak pedig jelentősen vissza kellett vágnia járathálózatát az állami pénzekért cserébe.

MTI