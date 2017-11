Már egy luxemburgi is osztja az észt

2017. november 21. 22:14

Nem az a kérdés, hogy kötelező-e a rendszer, hanem az, hogy automatikus legyen

A luxemburgi Keresztényszociális Néppárt színeiben az Európai Parlamentbe jutott Frank Engel szerint a migráció ügyében "nem az a kérdés, hogy kötelező-e a rendszer, hanem az, hogy automatikus legyen". A politikus az M1 aktuális csatornán kedd este sugárzott interjúban arról is beszélt, hogy "vannak országok, köztük Magyarország is, amelyek nem akarnak részt venni abban, hogy közös megoldás szülessék" a problémára.

Frank Engel, aki az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári és igazságügyi szakbizottságának (LIBE) tagjaként októberben azt javasolta, hogy jöjjön létre olyan uniós testület, amely egy kötelező és állandó migrációs kvótamechanizmusért felelne a kontinensen, azt mondta, a korábbi rendszerben Magyarországnak körülbelül 1250 embert kellett volna befogadnia, ennyi "érkezését észre sem vették volna", hiszen "a kommunista időkben ennél jóval több migráns érkezett jóval furcsább helyekről".



Kifejtette: úgy látja, hosszú távon nem működhet tovább az, hogy egy ország senkit nem akar befogadni. Miniszteri szinten is egyértelművé fogják tenni ezt a politikusok, különösen azokból az országokból, ahová sokan érkeznek. Ilyenek a helyzetükből fakadóan "frontországok", illetve azok, ahová a migránsok sokan szívesen mennének, mint Németország, Svédország vagy Ausztria.



Példaként említette, hogy az ukrajnai konfliktus súlyosbodása esetén, ha "frontországgá válna", Magyarországnak is jól jönne, ha létezne olyan rendszer, amely alapján ha a menekültek száma elér egy bizonyos szintet, az ország kérheti a többi tagország segítségét.



Frank Engel szerint kvótaügyben "nem az a kérdés, hogy kötelező-e a rendszer, hanem az, hogy automatikus legyen" - ez egybecseng a "Soros-terv" felső határ nélküli befogadásra törekvő pontjával.



Azt mondta: nem befogadni a menekülteket, nem európai magatartás. Nem lehet európai ország az, amely nem fogad be migránsokat. Úgy fogalmazott: "mindannyian migránsok voltunk".



Frank Engel kitért arra, hogy hazája 1956 után sok magyar fogadott be, megjegyezve, "hosszú távon a kerítések nem jelentenek megoldást".



Teljes mértékben egyetért azokkal, akik azt mondják, hogy "meg kell védenünk a határainkat" - jelentette ki, ugyanakkor a "Soros-terv" határok lebontására vonatkozó részével összhangban arról beszélt, a migránsáradat nem a kerítés vagy "a félelmetes légkör" miatt állt meg, hanem azért, "mert vége lett".



Szerinte a kohéziós alapok forrásainak csökkentésénél reálisabb megoldás, hogy azt az államot, amely nem kívánja befogadni az érkezőket, további hozzájárulásra kötelezhetnék azon erőfeszítésekhez, amelyekkel "a világ stabilizálásához kívánna hozzájárulni az EU".



Ez azt jelentené, hogy azon sokmilliárdos összeg egy részét, amelyet Magyarország vagy Lengyelország kapna az uniótól, az EU visszakérné, hogy kiegészíthesse a fejlesztési programokat máshol támogató alapokat - mondta,.





A Soros-terv része a források megvonása az ellenkező országoktól, miközben a kohéziós alapok nem köthetők a kvótarendszerhez.



Guy Verhofstadthoz, az EP liberális frakciója vezetőjéhez hasonlóan is Frank Engel is támadta a nemzeti konzultációt. Úgy fogalmazott: félelemben tartani embereket valamivel, ami nem létezik, nemzeti konzultációt szervezni, hogy megerősítsék ezeket a félelmeket, aztán azt mondani az uniónak, hogy a magyarok ezt a dolgot ellenzik, "előre kitalált ürügy" az elutasításra. Kijelentette:"a szolidaritás uniójában ez elfogadhatatlan".



Frank Engel a kvótadöntésről szólva végezetül kifejtette: elfogadja, hogy hosszú távon nem lesz végrehajtható, ha egyes tagállamok egyáltalán nem akarnak részt venni benne. Meg kell ugyanis szervezni mindent logisztikailag, és ha egy ország ebből ki akar maradni, akkor nem lehet belekényszeríteni. De ha a többiek tovább akarnak lépni és döntést akarnak, többségi döntésre van szükség. Utána viszont komolyan kell tárgyalni azokkal a tagországokkal, amelyek azt ellenezték. "Mert az ellenkezés nem csupán egyetlen döntésre vonatkozik" - mondta az M1 aktuális csatornán kedden sugárzott interjúban Frank Engel.

MTI - M1