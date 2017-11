Újabb szankciók észak-koreai és kínai vállalatok ellen

2017. november 21. 22:46

Az Egyesült Államok kedden újabb észak-koreai és kínai vállalatok ellen hozott szankciókat, az amerikai pénzügyminisztérium által kiadott rendelkezés 13 tengerhajózási és kereskedelmi vállalatot - köztük 4 észak-koreai és 9 kínai céget - sorol fel.

A Steve Mnuchin pénzügyminiszter által aláírt dokumentum szerint a büntető intézkedésekkel sújtott vállalatok több százmillió dolláros forgalmat bonyolítanak le a phenjani kormányzattal. Ipari nyersanyagokat, hordozható számítógépeket, járműveket és - a közlemény megfogalmazása szerint - "atomreaktorokhoz kapcsolódó árucikkeket" exportálnak és importálnak Észak-Koreába. Az egyik kínai cégnek kapcsolata van tömegpusztító fegyvereket gyártó észak-koreai vállalatokkal is.



A szankciókkal sújtott négy észak-koreai vállalat közül három a tengerhajózásban érdekelt, és az amerikai pénzügyminisztérium szerint abban segédkezik a phenjani kormánynak, hogy megkerülhesse az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) által hozott szankciókat. A negyedik cég észak-koreai munkaerőt exportál Kínába, Kambodzsába, Oroszországba és Lengyelországba, hogy így is jövedelmet generáljon a rezsim számára.



A kedden nyilvánosságra hozott szankciók lényegében azok a büntető intézkedések, amelyeket Donald Trump hétfőn helyezett kilátásba. Az amerikai elnök - az Észak-Koreára kifejtett fokozott nyomásgyakorlás jegyében - bejelentette, hogy Észak-Koreát a terrorizmust támogató országok listájára helyezi és egyúttal jelezte, hogy kormánya újabb szankciókat is elrendel, annak érdekében, hogy Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőt tárgyalóasztalhoz kényszerítse.

MTI