KSH: szeptemberben 13,6 százalékkal nőttek a keresetek

2017. november 22. 11:06

Szeptemberben 13,6 százalékkal nőttek az átlagkeresetek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Ezzel negyedik hónapja haladja meg a 13 százalékot az átlagkeresetek éves emelkedési üteme.

A növekedésre a minimálbér és a garantált bérminimum 15, illetve 25 százalékos emelése, a költségvetési szféra egyes területeit, továbbá az állami közszolgáltató cégek dolgozóit érintő keresetrendezések voltak hatással.



A jutalmak, prémiumok és más egyszeri kifizetések második hónapja húzták fölfelé a növekedést, szeptemberben 40,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, de a rendszeres fizetések is 12,4 százalékkal emelkedtek. A költségvetési szférában 161,8 százalékkal magasabbak voltak a rendkívüli kifizetések, míg a rendszeres juttatások 13,2 százalékkal emelkedtek, így az átlagkereset 18,2 százalékkal volt magasabb a tavaly szeptemberinél. A költségvetési szférában április óta nagyobb a rendkívüli jutalmak növekedési üteme a rendszeres bérekénél.



A vállalkozásoknál 11,7 százalékkal emelkedett a bruttó átlagkereset, a rendszeres jövedelmek 12,1, és a prémiumok 2,1 százalékos emelkedésének eredőjeként.



A szeptemberi 2,5 százalékos inflációval számolva a reálkeresetek 10,8 százalékkal emelkedtek egy év alatt.



Szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szintű átlagos bruttó keresete a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél 292 900 forint volt. Az átlagos nettó kereset családi kedvezmény nélkül 194 800 forint volt, a kedvezményt is figyelembe véve pedig 202 700 forintra becsülhető.



Az iparban átlagosan 11,9 százalékkal nőttek az átlagkeresetek és a bruttó bérek 303 ezer forintot tettek ki, az építőiparban 224 ezer forint volt a szeptemberi bruttó átlagkereset, 13,3 százalékkal több az egy évvel korábbinál.



A legmagasabb bruttó átlagbér a pénzügyi, biztosítási szektorban volt 520,6 ezer forint volt 9,6 százalékos emelkedéssel, de az infokommunikáció területén alkalmazottak átlagkeresete is megközelítette a 492 ezer forintot az átlagosnál alacsonyabb,10,4 százalékos növekedéssel.



Az állami szektorban a közigazgatás, védelem terén és a kötelező társadalombiztosításban dolgozók bruttó bére 22,6 százalékkal emelkedett egy év alatt és elérte a 241 ezer forintot. Az oktatásban 295 ezer forint volt az átlagbér, 7,4 százalékkal több a tavaly szeptemberinél, az egészségügyben 4,4 százalékkal nőttek bérek 279 ezer forintra.



Az év első kilenc hónapjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szintű átlagos bruttó keresete 290 900 forint volt 12,8 százalékkal nőtt a múlt év azonos időszakához hasonlítva. A családi kedvezmény nélkül számított nettó kereset 193 400 forint volt, szintén 12,8 százalékkal több éves összevetésben. A fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 2,4 százalékos növekedése mellett a reálkereset 10,2 százalékkal emelkedett.



Idén a kétgyermekes családoknak nyújtott családi adókedvezmény emelkedett, ami befolyásolta a nettó keresetek nagyságát és változását. A kedvezményt is figyelembe véve a nettó kereseti átlag 201 300 forintra becsülhető.



Szeptemberben az alkalmazásban állók létszáma 39 ezerrel volt nagyobb az egy évvel korábbinál és 3 millió 29 ezret tett ki. A vállalkozások 51 ezerrel (2,6 százalékkal) több embert foglalkoztatnak, a közszférában alkalmazottak száma 35,5 ezerrel (4,5 százalék csökkent). A közfoglalkoztatottak száma 47,5 ezerrel kevesebb volt a tavaly szeptemberinél, nélkülük számolva a közszférában 9300-zal dolgoztak többen az egy évvel korábbinál.

MTI