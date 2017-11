MSZP: mondjon le Budai Gyula!

2017. november 22. 13:19

Mandátumáról való lemondásra szólítja fel az MSZP a fideszes Budai Gyulát a képviselő bírói karral kapcsolatban megfogalmazott véleménye miatt - közölte az Országgyűlés igazságügyi bizottságának szocialista tagja szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.

Bárándy Gergely szerint a Fidesz vezetésének álláspontját fogalmazta meg Budai Gyula, aki az igazságügyi bizottság egyik alelnöke, amikor "komcsinak nevezte a magyar bíró kart" a testület keddi ülésén. Ez egy bekapcsolva maradt mikrofonnak köszönhetően volt hallható.



Hozzátette: a miniszterelnöknek is ez a véleménye, hiszen 12 év alatt összesen háromszor 5 százalékos béremelést adott a bíráknak és nem is tervez többet. A bírói életpálya is várat magára - jegyezte meg.



Az MSZP-s politikus azt mondta, ha a Fidesz a látszatát is meg akarja őrizni annak, hogy a bírói karról nem ugyanazt gondolja, mint Budai Gyula, akkor lemondásra szólítja fel a politikust bizottsági alelnöki posztjáról, illetve országgyűlési képviselői mandátumáról.



Bárándy Gergely úgy értékelte, a bírói kar máig független tudott maradni, ez a testület a jogállamiság bástyája. Szerinte Orbán Viktor személyes ellenségének tartja a bírói kart, mert nem sikerült azt az uralma alá hajtania.



A szocialista politikus Budai Gyulának a személyére vonatkozó megjegyzéseiről kérdésre azt mondta, "Budai Gyula intellektusával mi már régóta tisztában vagyunk", most már a széles közvélemény is megismeri azt. Hozzátette: nem egyedi esetről van szó, hasonló beszólásokat szokott tenni a fideszes politikus az igazságügyi bizottság ülésein, ahol nagyjából mindenki legyint rá.



Azt mondta, ő túllépett ezen a kérdésen.

MTI