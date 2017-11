Magyarország erejét a svájci vállalatok is erősítik

2017. november 22. 14:04

Magyarország külgazdasági erejét az itt működő svájci vállalatok is erősítik, mivel termelésük négyötödét kivitelre készítik - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten, a Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara üzleti fórumán.

A tárcavezető ismertette: a kormány 2014 óta 15 jelentős svájci beruházást támogatott, két vállalattal pedig jelenleg is folynak a tárgyalások. Hozzátette: a Magyarországon működő 900 svájci cég 30 ezer munkahelyet teremtett.



Szijjártó Péter a befektetők figyelmébe ajánlotta az Eximbank 1,7 milliárd eurós hitelkeretét a svájci-magyar vállalatközi együttműködések támogatására, amelyet többek között versenyképességet növelő beruházásokhoz, export-import tranzakciókhoz vagy harmadik piacon való közös induláshoz lehet fölvenni.



A miniszter a rendezvényen kijelentette, hogy az utóbbi években nem csak a biztonság és a politika, hanem a gazdaság kihívásai is megváltoztak, átalakultak a versenyképesség feltételei, korábban elképzelhetetlennek gondolt technológiák, ezzel pedig új jogi és szabályozási kérdések jelennek meg. Hangsúlyozta, hogy az új világgazdasági korszakban azok lesznek a győztesek, akik nem csupán a termelésben érnek el sikereket, hanem a termelés és a fejlesztés összekapcsolásában is. Magyarországnak ennek megfelelően - a termelés felfutását követően - a digitalizáció, a kutatás és fejlesztés terén is versenyképessé kell válnia és meg kell győznie az új ipari forradalomban vezető szerepet játszó vállalatokat, hogy itt nem csupán termelni, hanem fejleszteni is érdemes - tette hozzá.



A miniszter szerint a teljes foglalkoztatottság megközelítése új kihívásokat hozott, a kormány ezért döntött az állami finanszírozású műszaki, informatikai és matematikai képzések keretszámának emeléséről, az ipari egyetemi központok létrehozásáról és a duális képzés meghonosításáról. Ebbe az irányba mutat a beruházások ösztönzésének új rendszere is, amely nem csupán a munkahelyteremtést, hanem a fejlesztési befektetések és technológiai fejlesztéseket is támogatja - közölte.



Peter Burkhard, Svájc budapesti nagykövete a rendezvény megnyitóján hangsúlyozta, hogy a svájci vállalatok az egyik legaktívabb magyarországi befektetői csoporttá váltak. Hozzátette, hogy az itt működő svájci cégek folyamatosan bővítik tevékenységüket, kiemelte többek között a Nestlé nemrég átadott, 20 milliárd forintból felépített új üzemét Bükben, a svájci tulajdonú Adval Tech Plant 2 Kft. autóipari cég szekszárdi üzemcsarnokát, valamint a Stadler és több más vállalat hamarosan induló új beruházásait. A svájci befektetéseknek közös tulajdonsága, hogy mindegyik innovatív hozzáférést biztosít a legújabb technológiákhoz, ezzel javítja Magyarország versenyképességét - mondta a nagykövet.



Nicolas Brühl, Svájc szövetségi külügyminisztériumának Európa-, Közép-Ázsia-, Európa Tanács- és EBESZ-ügyekért felelős nagykövete szerint a két ország közötti kapcsolatok erősek és sokszínűek: megemlítette többek között a magyarországi reformációt és a Svájcba érkező 56-os magyar menekülteket, akik - mint fogalmazott - a rendszerváltást követően jelentős szerepet játszottak a két ország közötti kapcsolatok megerősítésében. Svájc és Magyarország viszonya tehát nem csupán gazdaságilag jelentős, de kulturálisan is élő - tette hozzá.



A kétoldalú kapcsolatok különösen a különféle kutatások, az egészségügy területén eredményesek - mondta Nicolas Brühl. Hangsúlyozta, hogy Svájc az elmúlt években a világ egyik leginnovatívabb államává fejlődött, eredményeinek alapját a kiváló oktatási rendszer biztosítja. A svájci egyetemek kiváló kutatókat képeznek, de jelentős a szakképzés aránya is, hiszen svájci fiatalok harmada ilyen típusú oktatásban vesz részt - tette hozzá.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Béres István, a szervezet elnöke beszélget a Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara Innováció és tehetség című üzleti fórumán a fővárosi Várkert Bazárban 2017. november 22-én. MTI Fotó: Kovács Tamás

MTI