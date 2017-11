Helyreállítják a régi városfal egy szakaszát Egerben

2017. november 22. 16:04

A vár állagmegóvó rekonstrukciójához kapcsolódóan hamarosan megújul a régi városfal egy szakasza Egerben - jelentette be szerdán a beruházás helyszínén tartott sajtótájékoztatón a megyeszékhely polgármestere.

Habis László elmondta: a Modern Városok Program keretében, 6 milliárd forintot meghaladó értékben megvalósuló beruházások egyik fontos, egyben leghamarabb elkészülő eleme az Eger történelmi centrumát hajdan körülvevő városfal rekonstrukciója.



A nyár végén kezdődött és várhatóan ez év végéig befejeződő helyreállítás keretében - csaknem 57 millió forintból - egy 16., illetve 17. században épült, városképi jelentőségű műemléki értéket sikerül megmenteni az utókornak - tette hozzá a polgármester.



Kiemelte: a még fellelhető falmaradvány teljes egészét felújítják, a mintegy 140 méter hosszú szakasz rossz állapota miatt ez komoly feladatot adott és ad jelenleg is a kivitelezőknek. Sok helyen erősen repedezett volt az építmény, melyből a riolittufa kőzetanyag is mállott - jegyezte meg.



Kitért arra is, hogy a vár állagmegóvó felújításával és turisztikai attrakcióként történő fejlesztésével kapcsolatos tervezőmunka ugyancsak tart: jelenleg a közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok szakmai értékelése folyik.



Cene János, a kivitelező Geoteam Kft. ügyvezetője az eseményen közölte: eddig mintegy 220 köbméternyi bontást végeztek el, mellyel a korabelihez nem illő építőelemeket, illetve a "kifagyott" köveket távolították el. Több mint 200 négyzetméternyi részt a felületre korábban felhordott vakolattól is meg kellett tisztítaniuk - tájékoztatott.



Jelezte: a teljes falfelületet felfrissítik, illetve az eredeti kövekből újraépítik és összesen csaknem 1000 négyzetméteren végzik el a hézagok kifúgázását.

MTI