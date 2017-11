Változatos adventi programok Szegeden

2017. november 22. 17:43

Változatos adventi programokkal várják a szegedieket és a városba érkező vendégeket a következő egy hónapban a csongrádi megyeszékhelyen.

Németh István, a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatója a rendezvényeket bemutató szerdai sajtótájékoztatón elmondta, hogy a karácsonyi hetek jóval több mint egy hagyományos adventi vásár, rengeteg kisebb-nagyobb rendezvény, új programelem teszi emlékezetessé mindenki számára.



A szegedi Dóm téren 2000-ben szervezték az első adventi kézművesvásárt, a rendezvény pedig az évek során a helyeik és a turisták kedvelt találkozóhelyévé vált. Hatvan kézműves kínálja majd portékáit, de a kulináris élvezetekre vágyók is megtalálják majd számításukat. A nyitó hétvégén jégszobrászok dolgoznak a téren, december első és harmadik hétvégéjén fénnyel festik át a Dómot, és egy csokimanufaktúra is a templom elé költözik majd.



A téren több száz méteres útvesztő épült föl szalmabálákból. A Mesés Kastély idén Bogyó és Babóca-kiállításnak ad helyet, az ország egyik legnagyobb adventi koszorúján pedig minden vasárnap este jeles személyiségek - elsőként Botka László polgármester és Kondé Lajos püspöki helynök - gyújtják meg a gyertyákat.



A Dugonics tér a meghitt beszélgetések helyszínéül szolgál majd. A Széchenyi téren hagyományosan az ajándékokat keresők kedvébe igyekeznek járni, és koncerteket, virtuális télisport-bajnokságot, kézműves-foglalkozásokat is rendeznek itt.



A rendezvénysorozathoz jótékonysági kezdeményezések is kapcsolódnak, idén azoknak szerveznek gyűjtést, akik kénytelenek az utcán tölteni az ünnepeket. Elsősorban meleg ruházatot - sálat, sapkát, kesztyűt - várnak, de szívesen fogadnak más, szívből jövő ajándékokat is. Hétvégente a Széchenyi téren az idén 25 éves Szeged Újszülött Életmentő Alapítvány gyűjt működését segítő adományokat.



A város ünnepi kivilágítása péntek estétől egészen január harmadik hetéig látható majd, idén új, a fák törzsét és koronáját díszítő fényfüzér-rendszerrel bővült a Tisza Lajos körúton.

MTI