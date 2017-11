Marine Le Pen: a Nemzeti Front banki fatva áldozata

2017. november 22. 17:52

Marine Le Pen, a francia Nemzeti Front elnöke szerdán elítélte a pártja ellen hirdetett "banki fatvát", amely szerinte a francia demokráciát veszélybe sodorja, és bejelentette, hogy feljelentést tesz diszkrimináció gyanújával két bank ellen.

A májusi elnökválasztáson Emmanuel Macronnal szemben alulmaradt radikális jobboldali politikus elmondta: a Nemzeti Front az egyik legnagyobb francia bank, a Société Générale ellen tesz panaszt, amiért felszólította a pártot, hogy szüntesse meg valamennyi számláját a pénzintézetnél, míg Marine Le Pen személyesen az HSBC-t perli be, amely nem kívánja többet a személyes számláját kezelni.



"A tömeges jogi eljárások után, amelyeknek áldozatai vagyunk, a Nemzeti Front elleni üldözés újabb fejezetéhez értünk: a banki száműzetéshez" - mondta sajtótájékoztatóján a pártelnök, aki szerint a pénzintézeteknek semmilyen okuk nem volt arra, hogy megszüntessék vele és a pártjával az együttműködést, és "megakadályozzák a Nemzeti Front normális működését".



Marine Le Pen jelezte, hogy a Nemzeti Frontnak állandó bevételei vannak és semmilyen gond nem volt a számlájával. Megerősítette, hogy a bank illetékeséhez fordult, aki megtagadott minden közvetítést, ami Le Pen szerint annak a bizonyítéka, hogy "a bank vezetése részéről politikai döntés" született.



A Société Générale a honlapján közzétett közleményében visszautasította a vádakat, s azt írta, hogy a "számlanyitásokat és megszüntetéseket kizárólag az érvényes banki szabályozás alapján, mindenféle politikai megfontolás nélkül" teszik meg.



A párt vezetősége szerint a bank július 27-én tájékoztatta a Nemzeti Frontot arról, hogy a számlájukat november 10-én megszüntetik.



Marine Pen azt is elítélte, hogy a párt vezetőjeként személyesen is üldözés áldozata lett. Elmondta, hogy szerda délelőtt Thomas Vandeville, az HSBC elnöke személyesen hívta fel őt és bejelentette, hogy megszünteti a pártelnöknek a pénzintézetnél 25 éve meglévő személyes számláját.



"Úgy tűnik, hogy a pénzügyi oligarchák védve érzik magukat, sőt felbátorodva egyfajta büntetlenség miatt, vagy pedig azért, mert egyre inkább megpróbálnak beavatkozni a demokrácia menetébe Franciaországban (...) Egy ellenzéki mozgalom megfojtási kísérletének vagyunk tanúi és ezt egyetlen demokrata sem fogadhatja el" - mondta Marine Le Pen. A pártelnök jelezte, hogy a problémáról kedden beszélt Emmnauel Macron államfővel, amikor az négyszemközt fogadta az európai reformtervekről és a 2019-es európai parlamenti választások előkészítése érdekében kezdeményezett konzultáció keretében.



Franciaországban a bankok minden gyanús pénzügyi mozgásról kötelesek az illetékes hatóságot, a Tracfint tájékoztatni. Wallerand de Saint Just, a Nemzeti Front pénztárnoka szerint "a Tracfinnak semmi oka nincs arra, hogy eljárást folytasson" a párt ellen.



"Természetes, hogy a Nemzeti Frontnak legyen bankszámlája és a mozgalom normálisan tudjon működni" - mondta szerdán Christophe Castaner kormányszóvivő, aki saját bevallása szerint nem ismeri a bankok döntésének okát. Más pártok vezetői azt javasolták, hogy ezentúl a politikai pártok bankszámláit a jegybank kezelje a hasonló jellegű incidensek elkerülésére.



A Nemzeti Front 2014-ben 9 millió eurós hitelt vett fel az Első Cseh-Orosz Bank nevű orosz pénzintézettől arra hivatkozva, hogy a francia bankok nem nyújtanak hitelt neki. A párt hivatalos tájékoztatása szerint az összeget 2019-ben egy összegben kell visszatéríteniük. Júniusban három százalékos kamatozású "patrióta hitelezést" hirdetett meg Marine Le Pen pártja nemzetgyűlési kampányának finanszírozására, miután az elnökválasztási kampányát a francia bankok mellett külföldi pénzintézetek sem kívánták finanszírozni.

