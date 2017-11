Kilépett az MSZP-ből Horváth Imre országgyűlési képviselő

2017. november 22. 18:36

Kilépett az MSZP-ből Horváth Imre országgyűlési képviselő - erősítette meg Tóth Bertalan, az MSZP parlamenti frakcióvezetője szerdán az MTI-nek az atv.hu hírét.

A portál szerint a képviselő azért lépett ki a pártból, mert az MSZP a választási együttműködés keretében átadná a Demokratikus Koalíciónak (DK) azt a fővárosi választókerületet, amelyben a szocialista képviselőt megválasztották.



Tóth Bertalan azt mondta, hogy a képviselő a parlamenti frakcióból nem lép ki.



Arra a kérdésre, hogy Horváth Imre kilépésének valóban az az oka, hogy az MSZP átadja az újpesti választókerületet a DK-nak, a frakcióvezető - aki a tárgyalódelegáció tagja is - hangsúlyozta, nincs még megegyezés az együttműködésről és a képviselő döntésének okait nem ismeri.



Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke az MTI-nek nyilatkozva azt mondta, váratlanul érte őket Horváth Imre kilépése, hiszen még kellős közepén vannak a választási együttműködésről szóló tárgyalásnak és nincs megállapodás.



A szocialisták fővárosi elnöke szerint nagyon sok MSZP-s képviselő mond le a körzetéről azért, hogy megszülessen a megállapodás, mert az ország érdeke az első. Hozzátette: az a legjobb jelölt, akiben minden indító párt egyetért.



Az atv.hu arról is írt, hogy Molnár Gyula pártelnök kedden az MSZP elnökségi ülésén jelezte, hogy ha az újpesti körzet átengedése az ára az országos megegyezésnek a Demokratikus Koalícióval az egyéni jelöltek indításáról, akkor az MSZP vezetése ezt a gesztust indokoltnak tartaná. A portál szerint Molnár Gyula erről beszélt Horváth Imrével is.



Horváth Imrét 2014 novemberében választották meg országgyűlési képviselőnek a főváros 11. választókerületében, miután elhunyt elődje, Kiss Péter, aki a szocialista kormányok alatt több miniszteri posztot is betöltött.



Az MTI nem tudta elérni Horváth Imrét.

MTI