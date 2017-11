Gyurcsány: kárpótolni kell a rendszer meghurcoltjait

2017. november 22. 21:33

Erkölcsi és anyagi értelemben kárpótolni kell ennek a rendszernek a meghurcoltjait, akiket koncepciós eljárásokban tettek tönkre - mondta Gyurcsány Ferenc szerdán Esztergomban tartott lakossági fórumán.

"Nem tudjuk visszaadni nekik az elveszett éveket, de legalább megmutathatja Magyarország új kormánya, hogy nem lép át ezeken az igazságtalanságokon" - tette hozzá a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke 250 érdeklődő előtt.



A politikus a károsultak közé sorolta a devizahiteleseket, a Quaestor-ügy kárvallottjait, az állami földekről kiszorított gazdákat és a korábbi rendszer szerinte politikai okokból elítélt embereit.



Gyurcsány Ferenc rámutatott, hogy a devizahitelben ragadt adósok pénzéről a bank már lemondott, az összeget leírta, és mégsem mondják azt az adósoknak, hogy a leírt, csökkentett részen törlesszék a hitelt.



"A hiteleket leírt értéken át kell adni az államnak és fel kell ajánlani a károsultaknak, hogy nulla százalékos kamattal törleszthessenek. Ha nem bírják, akkor tisztességes díjért maradhassanak a lakásban, részben bérlőként, részben tulajdonosként" - jelentette ki a párt elnöke.



Gyurcsány Ferenc leszögezte, a devizahitelek körül kialakult helyzetben hitelfelvevőknek is van felelőssége, de ebben osztozni kell benne a bankoknak és az államnak. "Össze kell hozni újra Magyarországot, erről szól a DK programja" - fogalmazott.



A politikus a Quaestor-ügyben kárt szenvedett kisembereket is a rendszer károsultjai közé sorolta és úgy vélte, meg kell állapítani azok felelősségét, akik közreműködtek, hogy csalárd módon több tízezer ember egyik pillanatról a másikra elveszítse megtakarított pénzét.



"Nem azok közé tartozom, akik bosszúra szomjaznak. Szenvedélyem azok iránt van, akik elszenvedték az elmúlt időszakot" - mondta Gyurcsány Ferenc.



Emlékeztetett arra, hogy sok korábbi polgármestert, vezetőt hurcoltak meg, ülnek ártatlanul börtönben emberek és a gazdákat kiszorítva több százezer hektár állami földet adtak oda néhány tűzhöz közel álló embernek. Úgy vélte, a magyar jobboldalt történelmi felelősség terheli a magyar mezőgazdaság és ezzel a vidék tönkretételéért.



"Nem a népítéletnek kell jönni, mert annak a választásokon a helye. Nagyon remélem, hogy a választás meg fogja mutatni, hogy mit gondol a nép erről a kormányról" - mondta a politikus.



Gyurcsány Ferenc kijelentette, a Fidesszel ellentétben nem szeretnék megmondani, hogy ki bűnös és ki nem. "Ahol a politika mondja meg, ki a bűnös, ott ország előbb utóbb tönkremegy. Ahol megpróbálták, ott mindig tragédia lett a vége" - tette hozzá.



Czeglédy Csaba büntetőügyével kapcsolatban Gyurcsány Ferenc azt mondta: "mekkora ügy történik most jóbarátom ismerősöm, ügyvédünk történetében (...) állítólag tizenegynéhány diák nem kapta meg időben a pénzét. (...) Ez is baj".



A DK elnöke elmondta, jó esély van arra, hogy az esztergomi választókerületben a 2014-ben is indult Vadai Ágnes, a párt alelnöke képviseli majd a demokratikus ellenzéket, de az erről szóló egyeztetések lezárásához még 1-2 hétre van szükség.

MTI