Alkotmányellenes a palesztin földek kisajátítása

2017. november 22. 21:39

Alkotmányellenesnek nevezte az izraeli legfőbb ügyész azt a törvényt, amellyel a kneszet visszamenőleg legalizálta a palesztin magántulajdonban lévő földeken illegálisan felépített ciszjordániai telepesotthonokat - jelentette szerdán a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet.

Aviháj Mandelblit az alkotmánybíróságként is működő legfelsőbb bírósághoz benyújtott szakvéleményében utasította el a szabályozást és javasolta annak eltörlését, miután korábban már bejelentette, hogy nem fogja megvédeni a törvényt, ha megtámadják a legfelsőbb bíróságon. Az izraeli törvények szerint a kormány által támogatott jogszabályokat a legfőbb ügyész védi, ha azokat megtámadják az alkotmánybíróságon.



Mandelblit már februárban, a törvény megszavazásakor hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlannak tekinti a magántulajdonban álló palesztin földek utólagos kisajátítását a pénzbeli kártérítés vagy a csereföldek fejében, amelyet ezért helyette a kormány nevében a szabályozás által érintett egyik telepen élő ügyvéd, Harel Arnon védelmez a bíróságon.



Baloldali civil szervezetek és egy palesztin helyi önkormányzat fordult jogorvoslatért a törvénnyel szemben a legfelsőbb bírósághoz, amely többek között a főügyészt is felkérte véleménye megfogalmazására.



Aviháj Mandelblit szerdán benyújtott, hetvenkét oldalas levélben fogalmazta meg érveit a kneszet által megszavazott szabályozással szemben. Válasza szerint a törvény diszkriminatív a palesztinokkal szemben, és a nemzetközi törvényekkel szemben is kétségeket vet fel.



A legfelsőbb bíróság a nyáron a beadványok nyomán a kormány válaszáig befagyasztotta a törvény végrehajtását.



Az Izraelben és külföldön egyaránt élesen bírált törvény segítségével visszamenőleg jogszerűnek nyilváníthatnak mintegy négyezer, palesztin magánterületen lévő ciszjordániai telepesotthont, ami bírálói szerint törvényileg jóváhagyott földlopást jelent. Ráadásul a telepesek nyomására megszövegezett jogszabályt Ciszjordániában olyan területekre alkalmaznák, amelyek a nemzetközi jog szerint nem számítanak szuverén izraeli területnek.



A jogszabály feszültséget teremtett az izraeli kormányon belül is. Noha a Benjámin Netanjahu vezette jobboldali koalíció a szavazáson mellé állt, maga a kormányfő állítólag négyszemközt ellenezte a lépést, amely Madnelblit főügyész szerint is alkotmányellenes.



A törvény támogatói szerint az érintett telepesek "jóhiszeműen", a korábbi izraeli kormányok hallgatólagos jóváhagyásával hozták létre településeiket Ciszjordániában az elmúlt évtizedekben.

MTI