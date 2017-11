Nem kerül Magyarországra a pápaszobor keresztje

2017. november 23. 09:14

A franciaországi Ploërmel településen marad II. Szent János Pál pápa szobrának keresztje, amelyet törvényellenesnek nevezett és lebontásra ítélt egy francia bíróság – közölte Patrick Le Diffon, Ploërmel polgármestere a Magyar Időkkel.

A lap csütörtöki számában elmondta, köszöni a magyar és a lengyel hatóságok felajánlását, hogy szívesen befogadják a szobor keresztjét, de – mint hangsúlyozta – „szó se lehet róla, hogy az elhagyja Ploërmelt”.

A lap felidézte: november elején Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, a magyar kormány állja a felmerülő költségeket és vállalja az adminisztrációs terheket annak érdekében, hogy az eltávolításra ítélt keresztet Ploërmel városából Magyarországra lehessen szállítani, amennyiben a franciaországi település vezetése hozzájárul ehhez. Szijjártó Péter akkor úgy fogalmazott, hogy Európa jövője szempontjából elképesztően káros minden olyan döntés, amely a kereszténység visszaszorítására irányul, és keresztény szimbólumok eltávolítását rendeli el.

Szent II. János Pál pápa szobra a nyugat-franciaországi Ploërmel városában 2015. december 15-én (Fotó: Europress/AFP/Damien Meyer)

Hasonló gesztust tett Beata Szydlo lengyel miniszterelnök, aki úgy vélte, II. János Pál nagyszerű lengyel és nagyszerű européer volt, a kereszténység és az egyesült Európa jelképe, a róla készített szobrot ezért „meg kell menteni a cenzúrától”. A közigazgatási legfelső bíróság szerepét betöltő francia Államtanács október 25-én rendelte el a kereszt eltávolítását az egykori pápa emlékművéről. A törvényszék az egyház és az állam szétválasztásáról rendelkező 1905. évi törvényre hivatkozva – amely tiltja vallási szimbólumok köztereken való kihelyezését – úgy határozott: Zurab Cereteli orosz szobrász alkotásáról hat hónapon belül el kell távolítani a keresztet, különben az egész emlékművet elbontják.

Arra a kérdésre, hogy eldöntötte-e már, mi lesz a szobor sorsa, a polgármester azt mondta: „Még gondolkodnom kell rajta. Nyugodt körülmények között akarok döntést hozni – távol az üvöltözéstől és a haragtól –, hogy az emlékművet ugyanebben az állapotában ugyanezen a helyen megtarthassuk. II. János Pál a béke embere volt, ezért nekünk is békésen és nyugodtan kell megoldanunk ezt a problémát.” Patrick Le Diffon azt is elmondta, hogy nem tartja diszkriminatívnak az Államtanács döntését, amely szerinte egyszerűen csak a törvényeket igyekszik betartatni. „Szent II. János Pál szobra Ploërmel örökségéhez és tájképéhez tartozik, és ennek így is kell maradnia” – tette hozzá.

