Bakondi: egyelőre nincs szükség újabb kerítésre

2017. november 23. 09:39

Magyarország csak abban az esetben kezdené meg a határvédelmi kerítés meghosszabbítását vagy új építését, ha az illegális migráció fő iránya tartósan áttevődne más, a román vagy az ukrán határszakaszra - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója csütörtökön az M1 aktuális csatorna műsorában.

Bakondi György közölte: egyelőre nem tapasztalják ezt; a román és az ukrán határ ellenőrzése a magyar és a határrendészeti partnerszervek közreműködése nyomán hatékony.



"A kerítést nem örömünkben építettük, hanem a magyar lakosság biztonságának védelme érdekében" - szögezte le.



Mint elmondta, ugyan nem a 2015-ös mértékben, de folyamatos a nyomás a balkáni útvonalon, ahol jelenleg is mintegy 80 ezer migráns tartózkodik és szüntelen az utánpótlás a görög szigetekre érkezőkből. A magyar határon sok ezren kísérlik meg az átjutást, ők a kerítés hiányában Nyugat-Európába mennének.



Bakondi György közölte, hiányolják a szolidaritást az Európai Unió részéről, ugyanis miközben a bolgár, a spanyol, a görög vagy a francia-brit kerítést "jó kerítésnek" tekintik az EU vezetői, a magyart bírálják.



A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth rádió 180 perc című műsorában arról beszélt, hogy Soros György célja a kormány megbuktatása a magyar migrációs politika megváltoztatása érdekében.



Hangsúlyozta, a napokban Soros György "kilépett a jóságos filantróp szerepéből" és belépett a politikai küzdőtérre, ám a magyar kormány nem enged az ilyen típusú nyomásgyakorlásnak.



Arról is szólt, hogy miközben az EU jól láthatóan nem akadályozza az illegális bevándorlást, a nemzetállamok mindegyike elkezdett védekezni, különböző intézkedéseket tett a migráció megfékezésére. Több országban a választás is megmutatta, hogy a polgárok nem fogadják el a szuverenitást és a nemzeti kultúrát feladó lépéssort - mondta Bakondi György.

MTI