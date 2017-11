Izraeli dolgozóinak negyedétől válhat meg a Teva

2017. november 23. 10:48

Az izraeli Teva vállalat drasztikus elbocsájtási hullámra készül, várhatóan megválik izraeli dolgozóinak negyedétől az új, hatékonyságnövelő szerkezetátalakítási reformprogram keretében - írta csütörtökön a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet.

A következő hónapokban elbocsájtásra jelölt ezerhétszáz alkalmazott között lesz Michael Hayden is, aki az új gyógyszerek kifejlesztéséért felelt a cégnél. Az Izraelben jelenleg foglalkoztatott hatezer-nyolcszázhatvan embernek várhatóan mintegy negyede kényszerül új munkahelyet keresni, s az egész világon dolgozó mintegy ötvenhétezer Teva-alkalmazottnak az ötödétől köszön el az izraeli óriásvállalat. Külföldön a ynet szerint elsősorban Amerikát, és nem Európát érintik a változások.



A leépítéseket már Kare Schultz, a november elsején munkába állt új vezérigazgató vezényeli le. A döntést a három hete közzétett lesújtó harmadik negyedéves eredmények is okozhatták.



Shultz nem először kezdi a dolgozók jelentős részének menesztésével az átszervezéseket: a dán Lundbeck vállalat élén 2015-ben az alkalmazottak tizenhét százalékának kellett távoznia az új igazgató munkába állása után.



A november elején kiadott negyedéves adatok a harmadik negyedévben a nyereség és a megrendelések drámai csökkenéséről számoltak be, és jelentősen visszavetették az év hátralévő részére szóló előrejelzéseket.



A New York-i tőzsdén a vállalat részvényei az elmúlt 12 hónapban mintegy hatvannyolc százalékot estek, mivel a cég a stratégiai irányváltás nehézségeivel küzd zászlóshajó terméke, a szklerózis multiplex elleni Copaxone gyógyszer kizárólagossági jogainak megszűnte, és egy újabb, hasonlóan sikeres gyógyszer hiánya miatt.



A Teva visszaesése nem csak a vállalat alkalmazottaira hat negatívan, de megérzik azok az izraeliek is, akiknek nyugdíj-megtakarításait részben ennek a cégnek a részvényeibe fektették a nyugdíjalapkezelők.

MTI