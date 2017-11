Bírságot szabott ki a Magyar Hírlapra a médiatanács

2017. november 23. 12:26

Csaknem 50 millió forintnyi támogatás odaítéléséről döntött e heti ülésén a Nemzeti Média- és Hírközlési hatóság (NMHH) Médiatanácsa, amely 75 ezer forintos bírságot szabott ki a Magyar Hírlap egyik, kirekesztőnek ítélt cikke miatt - tájékoztatta az MTI-t csütörtökön közleményben az NMHH.

A tájékoztatás szerint 44,6 millió forintnyi támogatást ítéltek meg hat animáció, illetve animációs sorozatepizód elkészítéséhez a Magyar Média Mecenatúra Program idei Macskássy Gyula-pályázatának második fordulójában.



Tóth Roland Bela című alkotása Lugosi Béla emlékének adózva mutatja be a színész fiatalkori karrierjét, az ember és szerepeinek összefonódását. B. Nagy Ervin Cserebogarak című sorozatában nagy magyar bajnokok ifjúkorát idézi fel. Az Egerszegi Krisztinát közelebb hozó Egér című rész után ezúttal a Kárpáti Rudolf hatszoros olimpiai bajnok kardvívóról szóló Kárpáti című epizód készülhet el, írják.



Jelezték: újabb részekkel bővül Miklósy Zoltán Janó Manó és az elveszett harmatcseppek és Máli Csaba Szupermalac és Űrpatkány című meséje is. Kondor Attila Belső könyvtár címmel készít festményanimációt, amelynek látszólag nincs szereplője, de ezáltal a nézőt emelheti főszereplővé. Az animáció jellegzetessége, hogy olaj-vászon technikával vagy tradicionális eszközökkel megrajzolt képekből áll össze. Két elválaszthatatlan jó barát, egy megfontolt gombafiú és egy szeleburdi csiga kalandjait mutatja be Katrin Ann Orbeta és M. Tóth Géza sorozata, a Gombi és Csusza.



Emellett az Escher Károlyról elnevezett ad hoc-pályázaton 1,7 millió forint azonnali forgatási támogatást kapott Novák András egy tervezett dokumentumfilm forgatási költségeire. A rendező Kossuth Lajos legfiatalabb húga, Kossuth Zsuzsanna példamutató életére és életművére emlékezne filmjében, aki a szabadságharc idején a minőségi betegápolás élharcosaként jeleskedett, és akinek emléktábláját hamarosan felavatják New Yorkban. A forgatás befejezése után a támogatottnak a forgatott anyaggal indulnia kell a mecenatúraprogram következő dokumentumfilmes pályázatán.



Tudatták azt is: a tanács 75 ezer forint bírság megfizetésére és a jogsértés tényéről tájékoztató közlemény közzétételére kötelezi a Magyar Hírlap és online kiadásának médiaszolgáltatóját, mert az augusztus 9-én megjelent Fekete földrész című cikk alkalmas volt a kirekesztésre.



A szerző az Afrikából érkező bevándorlókat homogén, az európai társadalmakba beilleszkedni képtelen, az európai civilizációt felszámoló csoportként írta le. A közleményt a lap a www.magyarhirlap.hu nyitóoldalán a határozat jogerőre emelkedésétől számított három napon belül köteles úgy közzétenni, hogy a honlap megnyitásakor a teljes információ folyamatosan olvasható legyen a közzétételtől számított hét napon keresztül - áll a közleményben.



Beszámoltak arról is: a médiatanács a Budapest 98,6 MHz körzeti közösségi rádiós frekvenciára érkezett pályázati ajánlatok vizsgálata körében az egyik pályázót, a Manna Vision Media Kft.-t ismételt hiánypótlásra szólítja fel.

MTI