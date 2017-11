Kárpát-medencei mézlovagrendi találkozó Zalaegerszegen

2017. november 23. 14:00

Mézlovagrendek felvonulásával, hazai és határon túli méhészek mézkülönlegességeinek kóstoltatásával, méhészeti eszközök bemutatásával kétnapos Kárpát-medencei mézlovagrendi találkozó és mézfesztivál kezdődik december 2-án Zalaegerszegen, a sportcsarnokban.

A rendezvénnyel a szervezők - a Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete - a mézfogyasztást szeretnék erősíteni - foglalta össze Czémán László, az egyesület elnöke a csütörtöki, Zalaegerszegen tartott programismertető sajtótájékoztatón.



A mézfesztiválon minden a mézről, a méhészeti termékekről szól: a látogatók olyan mézet, méhészeti termékeket kóstolhatnak, amelyet bevonhatnak a napi étkezésbe. A rendezvényen csaknem félszáz kézműves, helyi termelő mutatkozik be a termékeivel. Méhészeti előadásokat tartanak, méhészeti eszközöket mutatnak be, a gyermekeket játszóházakba várják. A különböző mézek a színben, formában és állagban is eltérnek egymástól, ezért idén első alakommal mézfelismerő versenyt is rendeznek felnőtt és gyermekkategóriában - sorolta Czémán László.



Németh Zsolt méhész, a söjtöri Ambrózia Mézlovagrend nagymestere elmondta: a mézfesztivál standjain székelyföldi, sárréti, észak-bácskai, tolnai és zalai méhészek mutatják majd be termékeiket. A Kárpát-medence szinte összes méze és méhészeti terméke megtalálhatók lesz a virágportól, a propolisztól kezdve a kaptár összes termékéig.



Vigh László, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz) kiemelte: a fesztivál jó lehetőséget ad arra, hogy mind többen megismerjék és megszeressék a mézet. Jó lenne elérni, hogy az évi egy főre jutó 70 dekagramm mézfogyasztás 1 kilogramm fölé emelkedjen. Ezért nagyon fontos, hogy az iskolai étkeztetésbe is bevonják a mézet és több méz kerüljön családok asztalára is - hangsúlyozta Vigh László.



A mézfesztivállal "kétnapos édes élet költözik a városba" - fogalmazott a mézre és fesztivál sokszínűségére utalva Tolvaj Márta, Zalaegerszeg alpolgármestere. Beszámolt arról is, hogy a zalaegerszegi piac területén 2019 augusztusára felépül a kétszintes helyi termelői és kézműves piac háza. Az épületben folyamatosan kaphatók lesznek majd a helyi termékek, az emeleten pedig tudásközpontot alakítanak ki, ahol lehetőség lesz a méhészettel kapcsolatos tudás átörökítésére is.

MTI