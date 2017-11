Kövér: kiválóak a magyar-szlovén politikai kapcsolatok

2017. november 23. 15:57

A magyar-szlovén politikai kapcsolatok kiválóak, az egyik legjobb kapcsolat a szomszédos országok közül Szlovéniához fűzi Magyarországot - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke csütörtökön az Országházban, miután a szlovén parlament elnökével találkozott.

A házelnök kiemelte: a mostani szlovén kormánykoalíció és a magyar kormányzat között vannak ideológiai eltérések, "konkrét véleménykülönbségek is", például az Európai Unió jövője tekintetében vannak kérdések, amelyekben egyezik az álláspontjuk, más kérdésekben ugyanakkor különbözik. Azonban ami lehetővé teszi, hogy ezen felül tudjanak emelkedni, az a tárgyilagos megközelítés, a másik álláspontjának tiszteletben tartása és a törekvés a megértésre - magyarázta. Hozzátette: ez a hozzáállás pragmatikus következményekkel jár a gazdasági együttműködésre is.



Kövér László kitért rá: hivatalos közös programjuk része, hogy péntek reggel együtt nyitnak meg egy olyan konferenciát, amelyet a szlovén-magyar kisebbségi keretegyezmény elfogadásának 25. évfordulója alkalmából rendeznek. Az ebben a tekintetben számba vehető eredmények példaértékűek lehetnek Európa más országai számára is, hogy miként kell bánni egy ország területén élő nemzeti közösségekkel - vélekedett.



Elmondta: szlovén kollégájával arról is beszéltek, hogy miután mindkét országban jövőre választások lesznek, "bármi legyen is az eredmény, bármilyen kormány is alakuljon ebben a két országban", biztosak abban, hogy a jó kapcsolat folytatódik tovább.



Milan Brglez, a szlovén parlament elnöke hangsúlyozta: a két parlament és ország közötti kapcsolatok példaértékűek, jól együtt tudnak működni, megértik egymást és odafigyelnek egymásra.



A nemzeti közösségek "élő kapocsként" kötik össze a két országot, ahogyan fontos összekötő elem az EU-n belüli közös jövő alakítása - mondta.



A szlovén parlament elnöke Kövér Lászlónak egy maribori szőlőtőkét ajándékozott, amely a szekszárdi borvidékre kerül majd.

Milan Brglez, a szlovén nemzetgyűlés elnöke a világ egyik legöregebbjének tartott maribori szőlőtőkéről származó oltványt ad ajándékba Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének találkozójukon az Országház Varga Béla termében 2017. november 23-án. MTI Fotó: Kovács Tamás



MTI