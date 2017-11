Budapesten tárgyalnak Európa turisztikai vezetői

2017. november 23. 18:05

Harminckét ország nemzeti turisztikai hivatalainak vezetői tárgyalnak Budapesten november 22-24. között, amikor a magyar fővárosban tartja a közgyűlését az Európai Utazási Bizottság (ETC) - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) az MTI-vel csütörtökön.

A tájékoztatás szerint a turisztikai szakértők arról tárgyalnak, hogyan tudják Európa turisztikai vonzerejét közösen növelni a fontos küldőpiacokon, és közben megismerhetik a Magyar Turisztikai Ügynökség munkáját, a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030-at és Budapest turisztikai értékeit is. Közölték, hogy 2011 után ez a második közgyűlés, amit Budapesten rendeznek.



A közgyűlés mellett több kerekasztal beszélgetést is szerveznek Európa turisztikai vezetőinek, ezeken vitatják meg a szakemberek, hogy milyen lehetőségek rejlenek az Egyesült Államok, Kanada, Brazília és Kína piacaiban, és ezt hogyan lehet együttesen kiaknázni.



Az ETC közgyűlése azért kiemelten fontos, mert a nemzetközi turizmus a világ exportjának 7 százalékát adja. A beutazó turisták 2015-ben a világ országainak összesen több mint 1260 milliárd dollár bevételt generáltak. Ennek a globális bevételnek több, mint 35 százaléka Európában realizálódott, amely 450,7 milliárd dollár volt 2015-ben.



Az előrejelzések szerint az összes beutazó turista száma globálisan elérheti az 1,4 milliárd főt 2020-ra, és az 1,8 milliárd főt 2030-ra. Közép- és Kelet-Európa országaiba, így a Magyarországra beutazó látogatók számával kapcsolatosan pedig a becslések a világátlag kétszeresét kitevő növekedési rátát prognosztizálnak - írták.

MTI