Hidvéghi: szomorú, nem lehet számítani az ellenzékre

2017. november 23. 21:41

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint szomorú, hogy nem lehet számítani ellenzéki pártokra: noha tagadják a "Soros-terv" létezését, képviselőik megszavazzák Brüsszelben.

Hidvéghi Balázst az M1 aktuális csatornán csütörtökön arról is kérdezték, hogy a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásának adatai szerint a Fidesz-KDNP előnye Budapesten is jelentős, a biztos szavazóknál 45 százalék szavazna a kormánypártokra, ha most tartanák a választásokat, a második helyért pedig szoros verseny alakulna ki az MSZP, az LMP, a DK és a Momentum között.



A kommunikációs igazgató szerint az ellenzék soraiban inkább az ellenzéki vezető szerepért folyik a küzdelem.



Úgy fogalmazott: "annak látjuk jeleit, hogy készül egy Soros-lista", hiszen az egyik "Soros-aktivista", Gulyás Márton bejelentette, közvélemény-kutatás alapján kellene eldönteni, hogy az egyes választókörzetekben ki legyen az ellenzék közös jelöltje. Hozzátette: véleménye szerint "egyre inkább ezek az erők fújják a passzátszelet", valamint Gyurcsány Ferenc DK-elnök, aki "az örök visszatérő" a baloldalon.



A fideszes politikus szerint ez "elég szánalmas és szomorú összkép", főleg azért, mert nagyon nagy kérdések dőlnek el a közeljövőben Európában, amelyek az egész Európai Unió és Magyarország jövőjét is meghatározzák.

MTI - M1