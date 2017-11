10 millióra súlyosbították a Ferencváros büntetését

2017. november 23. 23:04

A Magyar Labdarúgó Szövetség fellebbviteli bizottsága csütörtökön 10 millió forintra súlyosbította a Ferencváros pénzbüntetését a Debreceni VSC elleni bajnoki találkozón történt rendbontás miatt.

Az első fokon eljáró testület két hete úgy döntött, hogy a következő három bajnoki mérkőzésen a B1, a B2, a B3 és a C1 szektort zárva kell tartani a Groupama Arénában, ezt helyben hagyta a csütörtöki ítélet, ugyanakkor a hárommillió forintos pénzbírságot tízmillióra emelte.



A fellebbviteli bizottság indoklásában megállapította, hogy "a rendező egyesület által alkalmazott beengedéssel kapcsolatos biztonsági könnyítések és különösen a biztonsági szolgálat visszavonása a sportszervezet részéről különösen súlyos mulasztás volt". Az MLSZ honlapján olvasható beszámoló szerint ez a mulasztása és az elkövetők magatartása együttesen vezettek oda, hogy a rendbontás megtörténhetett.



"Több ember élete, testi épsége, egészsége forgott veszélyben a sportrendezvényen" - állapította meg a testület, amely a döntéshozatala során enyhítő körülményként figyelembe vette és elismerte a Ferencváros erőfeszítéseit és együttműködő magatartását az elkövetők azonosítása és felelősségre vonása érdekében. Erre is tekintettel nem tartotta indokoltnak az egész stadion egy vagy több mérkőzésre történő bezárását, azaz elégnek találta az elsőfokú határozatban megjelölt szektorok bezárását.



Ezek a kapu mögötti szektorok azok, ahova a Kubatov Gábor klubelnökkel folytatott hosszú tárgyalássorozat eredményeként először léptek be a korábban a vénaszkenneres regisztráció miatt sztrájkoló keménymag tagjai. Mindez azt jelenti, hogy a lelátóra három és fél év után visszatért drukkerek újra a stadionon kívül szurkolhatnak, ugyanis a klubbal kötött megállapodás értelmében a számukra létrehozott - a vénaszkennert elhagyó - B típusú kártyával kizárólag ezekbe a szektorokba tudnak jegyet vásárolni.



Az FTC-Debrecen meccs szünetében verekedés tört ki a hazai drukkerek között és késelés is történt. Egy ember könnyebben, kettő pedig súlyosan megsérült.

MTI