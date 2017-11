Dárdaiék búcsúztak az Európa Ligától

2017. november 23. 23:16

Dárdai Pál csapata, a Hertha BSC csütörtökön kikapott az Athletic Bilbao vendégeként a labdarúgó Európa Liga csoportkörének ötödik fordulójában, így eldőlt, hogy nem jut az egyenes kieséses szakaszba.

A berlini csapat kétszer jutott előnyhöz, de a házigazdák Aritz Aduriz büntetőivel mindkétszer egyenlítettek. A hajrában aztán Inaki Williams a győztes bilbaói gólt is megszerezte.

A G csoportban Vécsei Bálint gárdája, a Lugano fogadta Korhut Mihály klubját, a Hapoel Beer-Sevát, a meccset mindkét magyar légiós végigjátszotta. A találkozót a svájciak nyerték 1-0-ra, viszont így sem juthatnak a legjobb 32 közé, miként a vesztes izraeli ellenfele sem.



A ötödik forduló kora esti találkozóin öt klub - a Salzburg, a Viktoria Plzen, az Östersund, a Nice és a Real Sociedad - biztosította be a továbbjutását a tavaszi folytatásra.



Európa Liga, csoportkör, 5. forduló:

F csoport:

Lokomotiv Moszkva (orosz)-FC Köbenhavn (dán) 2-1 (1-1)



G csoport:

Plzen (cseh)-FCSB (román) 2-0 (0-0)

Lugano (svájci)-Hapoel Beer-Seva (izraeli) 1-0 (0-0)



Az állás:1. (már továbbjutott) FCSB 10 pont, 2. (már továbbjutott) Viktoria Plzen 9, 3. Lugano 6, 4. Hapoel Beer-Seva 4



H csoport:

1. FC Köln (német)-Arsenal (angol) 1-0 (0-0)

BATE Boriszov (fehérorosz)-Crvena zvezda (szerb) 0-0



Az állás: 1. (már továbbjutott) Arsenal 10 pont, 2. 1. FC Köln 6 (7-7), 3. Crvena zvezda 6 (2-2), 4. BATE Boriszov 5



I csoport:

Salzburg (osztrák)-Vitoria Guimaraes (portugál) 3-0 (2-0)

Konyaspor (török)-Olympique Marseille (francia) 1-1 (0-0)



Az állás: 1. Salzburg (már továbbjutott) 11 pont, 2. Olympique Marseille 7, 3. Konyaspor 5, 4. Vitória Guimaraes 4



J csoport:

Athletic Bilbao (spanyol)-Hertha BSC (német) 3-2 (1-2)

Östersund (svéd)-Zorja Luhanszk (ukrán) 2-0 (1-0)



Az állás: 1. (már továbbjutott) Östersund 10 pont, 2. Athletic Bilbao 8, 3. Zorja Luhanszk 6, 4. Hertha BSC 4



K csoport:

SS Lazio (olasz)-Vitesse (holland) 1-1 (1-1)

Nice (francia)-Zulte Waregem (belga) 3-1 (2-0)



Az állás: 1. (már továbbjutott) Lazio 13 pont, 2. (már továbbjutott) Nice 9, 3. Zulte Waregem 4, 4. Vitesse 2



L csoport:

Rosenborg (norvég)-Real Sociedad (spanyol) 0-1 (0-0)

Zenit (orosz)-Vardar (macedón) 2-1 (2-0)



Az állás: 1. (már továbbjutott) Zenit 13 pont, 2. (már továbbjutott) Real Sociedad 12, 3. Rosenborg 4, 4. Vardar Szkopje 0

korábban:

A csoport:

Asztana (kazah)-Villarreal (spanyol) 2-3 (1-1)

A magyar válogatott csatár, aki augusztus 31-én a lettek ellen sérült meg, a 66. percben 1-0-s hazai vezetésnél csereként állt be, majd a 97. percben második sárga lappal kiállították. A győztes portugál együttes sikerével biztosította helyét a kieséses szakaszba.

Az esti mérkőzéseken pályára lépett másik magyar játékos, Kádár Tamás végig a pályán volt, de együttese, a már továbbjutott Dinamo Kijev 3-2-re alulmaradt a Skenderbeu otthonában.

Az esti összecsapásokon a Braga mellett a Partizan Beograd, az AC Milan, az Atalanta és az Olympique Lyon jutott tovább csoportjából.



A csoport:

Makkabi Tel-Aviv (izraeli)-Slavia Praha (cseh) 0-2 (0-1)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Villarreal 11 pont, 2. Slavia Praha 8, 3. Asztana 7, 4. Makkabi Tel-Aviv 1



B csoport:

Partizan Beograd (szerb)-Young Boys (svájci) 2-1 (1-1)

Skenderbeu (albán)-Dinamo Kijev (ukrán) 3-2 (1-1)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Dinamo Kijev 10 pont, 2. (és továbbjutott) Partizan Beograd 8, 3. Skenderbeu 5, 4. Young Boys 3



C csoport:

Ludogorec (bolgár)-Basaksehir (töröki) 1-2 (0-2)

Braga (portugál)-Hoffenheim (német) 3-1 (1-0)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Braga 10 pont, 2. Ludogorec 8 pont, 3. Basaksehir 5, 4. Hoffenheim 4



D csoport:

AEK Athén (görög)-Rijeka (horvát) 2-2 (1-2)

AC Milan (olasz)-Austria Wien (osztrák) 5-1 (3-1)

Az állás: 1. (és továbbjutott) AC Milan 11 pont, 2. AEK Athén 7, 3. Austria Wien 4, 4. Rijeka 4



E csoport:

Olympique Lyon (francia)-Apollon (ciprusi) 4-0 (2-0)

Everton (angol)-Atalanta (olasz) 1-5 (0-1)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Atalanta 11 pont (13-4), 2. (és továbbjutott) Olympique Lyon 11 (11-3), 3. Apollon 3, 4. Everton 1



F csoport:

Sheriff Tiraspol (moldovai)-Zlín (cseh) 1-0 (1-0)

Az állás: 1. Sheriff 9 pont, 2. Lokomotiv Moszkva 8, 3. FC Köbenhavn 6, 4. Zlín 2



