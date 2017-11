Flynn megszakította a kapcsolatot a Fehér Házzal

2017. november 24. 08:53

Michael Flynn, Donald Trump amerikai elnök első nemzetbiztonsági tanácsadója és jogászai megszakították a kapcsolatot Donald Trump és a Fehér Ház jogászaival - jelentette csütörtökön este internetes oldalán a The New York Times című napilap.

A lap ezt úgy értelmezte, hogy Michael Flynn hajlandó együttműködni a Trump-kampánycsapat és Oroszország között a tavalyi elnökválasztáson történt esetleges összejátszást vizsgáló különleges bizottsággal és annak vezetőjével, Michael Mullerrel. "Flynn együttműködésre készül, vagy erről szóló alkut dolgoz ki a különleges vizsgálóbizottsággal" - írta a The New York Times.



A lap információi szerint a Trumppal történő "szakítás" azt jelenti, hogy az elnök és a volt nemzetbiztonsági tanácsadó jogászcsapatai ezentúl nem osztják meg egymással az információikat.



Michael Flynnt a tavalyi elnökválasztási folyamatba történt esetleges orosz beavatkozásról folyó vizsgálat egyik központi alakjaként tartják számon. Kinevezése után alig 23 nappal mondatta le őt Donald Trump, miután kiderült, hogy találkozott és megbeszélést folytatott a Washingtonban akkreditált akkori orosz nagykövettel, Szergej Kiszljakkal, de erről nem számolt be sem az elnöknek, sem Mike Pence alelnöknek. Lemondatása után arról beszélt, hogy a találkozón csak lényegtelen dolgokról, karácsonyi és újévi jókívánságokról esett szó, ám kiderült, hogy a még az előző elnök, Barack Obama által hozott, Oroszország elleni szankciókat vitatták meg.



Flynn mindig cáfolta a vélt orosz beavatkozást.

Közben kiderült az is, hogy Michael Flynn 2015-ben orosz meghívásra és finanszírozásban egy moszkvai gálaesten vett részt, ahol Vlagyimir Putyin elnök mellett ülve ő volt a fő vendég.



Továbbá nyilvánosságra került az is, hogy a volt nemzetbiztonsági tanácsadó tavaly - még az elnökválasztási kampány idején - egy török üzletember révén a török kormány lobbistájaként is tevékenykedett, és állítólag megígérte Ankarának a közbenjárást az Egyesült Államokban élő hitszónok, Fethullah Gülen kiadatása érdekében. Gülent a török kormányzat azzal gyanúsítja, hogy ő állt a tavaly nyári puccskísérlet hátterében.



Flynn jogászainak döntését a Fehér Ház jogászaival történt szakításáról még csütörtökön este kommentálta Jay Sekulow, Donald Trump egyik ügyvédje. Sekulow a The Washington Post című lapnak azt mondta: a volt nemzetbiztonsági tanácsadó lépése "nem volt teljesen váratlan". Bár ennek magyarázatát nem fejtette ki, leszögezte: e lépésből "senkinek nem szabad azt a következtetést levonnia, hogy Flynn tábornok várható együttműködése az elnök elleni lépés lenne".



A múlt hónapban Ty Cobb, a Fehér Ház egyik jogásza azt nyilatkozta a The New York Timesnak, hogy sem Flynnek, sem más korábbi munkatársnak nincsenek terhelő dokumentumai Donald Trumpról.

MTI