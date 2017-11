Kiújultak a harcok a Donyec-medencében

2017. november 24. 12:49

Újult erővel lángoltak fel a harcok a Donyeck-medencében, az elmúlt napban összesen öt ukrán katona esett el és négy sebesült meg - jelentette pénteken a kijevi műveleti parancsnokság sajtóosztálya.

Luhanszk megyei Krimszke településénél nyolc órán tartott az összecsapás az ukrán fegyveres erők és a Moszkva által támogatott szakadárok között, az összetűzésben négy katona halt meg és kettő megsebesült. A parancsnokság közlése szerint a katonák nyolc szakadár fegyverest likvidáltak és kilencet sebesítettek meg. A helyi szakadárok hivatalos hírportálja ezt viszont eddig nem erősítette meg.



A kijevi parancsnokság közlése szerint Donyeck megyében a Mariupol Azovi-tengerparti kikötővárostól északkeletre fekvő településeknél vették heves tűz alá az ukrán katonák állásait akna- és gránátvetőkkel, harckocsikkal és nagy kaliberű golyószórókkal. Az elmúlt napban a szakadárok hétszer sértették meg a tűzszünetet, amire minden alkalommal célzott lövésekkel válaszoltak az ukrán fegyveres erők.



Eduard Baszurin donyecki szakadár vezető arról számolt be pénteki sajtótájékoztatóján, hogy az eltelt egy hét alatt a megye általuk ellenőrzött részében két fegyveresük vesztette életét, egy megsebesült, és egy polgári személy is megsebesült az ukrán fegyveres erők támadásaiban. A szakadárok szerint az elmúlt napban 25-ször sértette meg az ukrán hadsereg a tűzszünetet a megye területén nehézfegyvereket is bevetve.



Alexander Hug, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) ukrajnai missziójának helyettes vezetője egy pénteki lapinterjúban arról beszélt, hogy a megfigyelők szerint nagy bizonyossággal az elkövetkező napokban tovább éleződik a helyzet a kelet-ukrajnai fronton. Mostanra ugyanis fagyossá vált a talaj, ezért könnyebbé vált a nehézfegyverek mozgatása.



Olekszandr Turcsinov, az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács vezetője pénteken Kijevben újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy Oroszország megerősítette katonai jelenlétét Ukrajna keleti részében a különböző szakadár csoportok között kialakult feszültség miatt. Ezzel a Luhanszkban zajló puccsszerű konfliktusra utalt: kedd óta ismeretlen fegyveresek tartják megszállva páncélozott harcjárművekkel a város központját. Csütörtökön Ihor Plotnickij, a luhanszki szakadárok politikai vezetője elmenekült a városból, minden bizonnyal Oroszországba utazott.

MTI