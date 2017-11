Fabiny Tamás az evangélikus egyház új elnök-püspöke

2017. november 24. 18:03

Fabiny Tamást választotta a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) zsinata az egyház új elnök-püspökévé - közölte az Evangélikus Információs Szolgálat pénteken az MTI-vel.

Az MEE zsinata pénteki ülésén döntött erről, miután Gáncs Péter püspök, aki 2010 óta töltötte be a tisztségét, jövő májusban nyugdíjba vonul, és benyújtotta lemondását.



Fabiny Tamást a zsinati testület 32 igen, 11 nem és 3 érvénytelen szavazattal választotta meg, a tisztségre ő volt az egyedüli jelölt. Az elnök-püspök helyettese Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) evangélikus egyházkerület püspöke lett.



Az egyház 58 éves új elnök-püspöke 2006 óta az Északi evangélikus egyházkerület püspöke, elnök-püspöki megbízatása 2018 novemberéig szól, amikor általános tisztújítást tartanak az egyházban.



Az evangélikus egyházban a mindenkori elnök-püspök és az országos felügyelő - jelenleg Prőhle Gergely - képviseli hivatalos ügyekben az egyházat, ők tárgyalnak a kormánnyal, illetve más egyházakkal.



Az MEE irányítása három egyházkerületben történik, jelenleg a délit Gáncs Péter püspök, az északit Fabiny Tamás püspök, a nyugatit (dunántúlit) Szemerei János vezeti.



A zsinat a hivatalban lévő három püspök közül választ az országos egyház irányítására hat évre elnök-püspököt. (A jelenlegi választás rendkívüli, mivel a leköszönő elnök-püspök a választási ciklus közben megy nyugdíjba.) Az elnök-püspököt a zsinat plenáris ülése választja meg.



Fabiny Tamás 1959. február 5-én született Budapesten. Teológiai tanulmányait 1977 és 1982 között a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián folytatta. 1982-es lelkésszé szentelése után 1986-ig Siófokon, Kötcsén és Balatonszárszón volt segédlelkész, majd 1986-tól Budapesten, a kőbányai evangélikus gyülekezet lelkészeként szolgált.



Teológiai doktorátust 1998-ban szerzett az erlangeni egyetemen, doktori értekezését Jézus példázatairól írta. 2003-ban habilitált a Debreceni Hittudományi Egyetemen Júdás Iskariótes és az antiszemitizmus tárgykörében.



1990 és 2006 között az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója (előbb óraadóként, majd adjunktusként, végül tanszékvezető egyetemi tanárként).



2005 decemberében, Szebik Imre nyugdíjba vonulása után az Északi evangélikus egyházkerület püspökének választották, hivatalába 2006. március 25-én iktatták be a miskolci evangélikus templomban.



2010 júliusa és 2017 júliusa között a Lutheránus Világszövetség Közép- és Kelet-Európáért felelős alelnöki tisztségét is ellátta.



Fabiny Tamás nős, felesége Béndek Katalin gimnáziumi tanárnő, három gyermekük van.

MTI