Lemond az izraeli ultraortodox egészségügyi miniszter

2017. november 24. 18:07

Jákóv Licman ultraortodox egészségügyi miniszter, az Egyesült Tórapárt vezetője bejelentette, hogy a hét végén benyújtja lemondását - jelentette az izraeli média pénteken. A miniszter szerint az indok az, hogy szombatra vasúti karbantartási munkálatokat irányoztak elő.

Noha Licman azt is közölte, hogy az askenázi ultraortodoxokat képviselő pártja valószínűleg továbbra is tagja marad a kormánykoalíciónak, a keleti vallásosokat tömörítő Sasz párt az Egyesült Tórapártot követve szintén visszaadhatja miniszteri tárcáit a szombat vallási szentségének megsértésére hivatkozva. Ez pedig veszélybe sodorhatja a kormányt - vélekedett pénteken a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet.



Licman a guri vallási mozgalmat vezető Jakov Arije Alter rabbi haszid udvarához tartozik, és Alter rabbi úgy döntött, hogy a továbbiakban nem köt kompromisszumot a szombati munkavégzés vallási tilalmának kérdésében, majd felszólította széke elhagyására a neki mindenben engedelmeskedő minisztert.



A kabinetben részt vevő haszid pártok tiltakozása miatt Hájim Kac munkaügyi és szociális miniszter a vallásos pártok megbékítése érdekében korábban csakis az olyan karbantartó munkálatok elvégzését engedélyezte szombaton, amelyek elmaradása emberéleteket sodorhat veszélybe.



A zsidó vallás szabályai szerint emberek életének védelmében meg szabad szegni a szombati munkavégzés tilalmát.



"Nincs más választása. A rabbi erre utasította, és engedelmeskednie kell"- nyilatkozta a Háárec című újságnak az egészségügyi miniszter egyik bizalmasa, a szerinte egyáltalán nem szívesen lemondani készülő Jákov Licman lépéséről.



Az egyelőre bizonytalan kimenetelű politikai válság a hét elején kezdődött, amikor az izraeli vasúttársaság bejelentette, hogy a következő szombaton létfontosságú munkálatokat kell elvégeznie a vasútvonalakon, mert különben a rá következő héten le kell állítania az egész ország vasúthálózatát.



Benjámin Netanjahu miniszterelnök szerdán tanácskozott a koalíció ultraortodox pártjaink képviselőivel, de nem sikerült egyezségre jutniuk. Csütörtökön úgy tűnt, hogy megszületett a kompromisszum a csakis legeslegszükségesebb munkálatok szombati elvégeztetéséről, s azok időtartamának tizenkettőről négy órára csökkentéséről.



Péntek reggel azonban felborult a megállapodás. Licman múlt pénteken is lemondásával fenyegetőzött a szombati tilalom megsértése miatt, de akkor sikerült kompromisszumra jutni, mert a kormány megígérte, hogy nem zsidó vallású emberek végzik el a szombati karbantartást.

MTI